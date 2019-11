De Kantjil leeft stiekem tóch

‘Muishert’ wordt hij ook wel genoemd, vanwege zijn bescheiden grootte. Daardoor is de Vietnamese kantjil natuurlijk makkelijker over het hoofd te zien dan, zeg, een edelhert. Maar toch was het een verrassing toen de soort zich na bijna 30 jaar opeens liet vastleggen op camera: biologen dachten dat het laatste exemplaar in 1990 was geschoten door een jager. Na die eerste camerawaarneming werd de kantjil nog zo’n 200 keer in het wild gezien (onduidelijk is om hoeveel individuen het gaat). De Vietnamese kantjil werd voor het eerst waargenomen in 1910 en is altijd de zeldzaamste soort binnen de muishertfamilie geweest. Qua uiterlijk lijkt hij sterk op de kleine kantjil, maar hij is goed te herkennen aan zijn zilvergrijze rug, en het ontbreken van een zwarte rugstreep.

Naam: Vietnamese kantjil Wetenschappelijke naam: Tragulus versicolor Leefplek: in de tropische bossen van Vietnam Uiterlijk: geelbruine voorkant, zilvergrijze achterkant, zwarte neus, grote oren Grootte: schouderhoogte zo’n 30 centimeter, lengte zo’n 45 centimeter Opvallend: bijna 30 jaar dachten biologen ten onrechte dat de Vietnamese kantjil was uitgestorven