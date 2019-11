Britten laten na de Chagoseilanden terug te geven aan Mauritius

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Chagoseilanden in de Indische Oceaan niet teruggegeven aan Mauritius, zoals de Verenigde Naties hadden geëist. Vrijdag verliep een deadline die de Algemene Vergadering van de VN een halfjaar geleden had gesteld. Voor de Britten heeft het verstrijken van de deadline vooralsnog geen directe consequenties, maar het is denkbaar dat er in de toekomst alsnog sancties zullen volgen.

De Chagosarchipel ligt ongeveer 1.600 kilometer ten zuiden van India. Het gebied hoorde volgens internationaal recht bij Mauritius, maar werd daar bij de onafhankelijkheid van dat land in 1968 van losgekoppeld zodat het Brits kon blijven. Dat was illegaal, oordeelde het Internationaal Gerechtshof in februari unaniem. Dat oordeel was voor de Algemene Vergadering van de VN aanleiding het Verenigd Koninkrijk in een resolutie op te dragen het gebied zo snel mogelijk terug te geven.

116 landen stemden in met de VN-resolutie. Alleen Australië, Hongarije, Israël, de Malediven, de Verenigde Staten en het VK zelf stemden tegen. De Britten stelden dat de eilandengroep nooit onderdeel is geweest van Mauritius en al sinds 1884 onder Britse soevereiniteit valt, en dat het van groot strategisch belang is voor het koninkrijk. Op het eiland Diego Garcia bevindt zich sinds 1966 een Amerikaanse luchtmachtbasis.