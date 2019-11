‘Hoekstra schond regels Kamer bij Air France-KLM’

Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) heeft in de aanloop naar de aanschaf van aandelen in Air France-KLM de Tweede Kamer niet volgens de regels geïnformeerd. Dat staat in een vertrouwelijke notitie van de vaste Kamercommissie Financiën, die donderdag deels is gepubliceerd door het AD.

Het kabinet nam in februari een belang van 14 procent in Air France-KLM. Daarvan bracht minister Hoekstra de commissie Financiën vooraf op de hoogte, maar niet volgens de richtlijnen. Zo koos hij zelf – en niet commissievoorzitter Anne Mulder (VVD) - het groepje Kamerleden dat over de aanschaf van de aandelen zou worden ingelicht. Ook werd er niet vergaderd in het gebouw van de Tweede Kamer maar op het ministerie. Bovendien was bij het overleg geen griffier en liet Hoekstra de Kamerleden een geheimhoudingsverklaring tekenen, wat niet nodig was. (NRC)