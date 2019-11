64 keer naar Soldaat van Oranje

Ajax heeft er drieënhalf seizoen eredivisievoetbal voor nodig. En Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Groningen, de zes grootste steden van Nederland, tellen samen beduidend minder inwoners.

keer is de oorlogsmusical zondag gespeeld. Sinds 31 december 2013 is ‘Soldaat’ de langst lopende voorstelling uit de Nederlandse theatergeschiedenis.

Twee vergelijkingen om de verbijsterende bezoekcijfers van Soldaat van Oranje – De Musical in perspectief te plaatsen. De oorlogsmusical naar het boek van Engelandvaarder Erik Hazelhoff Roelfzema speelt al ruim negen jaar in het gelegenheidstheater op het voormalige vliegveld Valkenburg bij Katwijk. Bij voorstelling 2.800 wordt zondag de 3 miljoenste bezoeker verwelkomd.

Het grootste succes uit de Nederlandse theatergeschiedenis stoelt op een opeenstapeling van ongerijmdheden. Een onbekende producent (Fred Boot) maakt met een onbekende musicalregisseur (toneelregisseur Theu Boermans) een musical van een legendarische film. Een geldschieter van buiten de theaterwereld (ondernemer Alex Mulder) steekt ruim 10 miljoen euro in het risicovolle project.

Inmiddels hebben zeventien actrices de rol van koningin Wilhelmina vertolkt, staat de voorstelling bijna twee keer zo lang als de oorlog duurde, en wordt hard gewerkt aan een Britse versie. Bij de Londen City luchthaven bouwt producent Boot een nieuw theater vergelijkbaar met de TheaterHangaar op vliegveld Valkenburg. Dus met een cirkelvormig toneel en het publiek op een 360 graden draaibare tribune, zodat snel van de ene naar de andere scène kan worden gewisseld. Uiteraard wordt er gesproken over een bijrol in Soldier of Orange – The Musical voor de Britse oorlogspremier Winston Churchill („De Nederlandse regering kent maar één kerel en dat is Wilhelmina!”).

Soldaat van Oranje is onlangs verlengd tot mei 2020.

64 keer

Drie miljoen bezoekers, dat had kunnen betekenen dat één op de vijf inwoners van Nederland van 12 jaar en ouder Soldaat van Oranje heeft bezocht. Maar zo is het niet. Het herhaalbezoek ligt op 30 procent. Zes van die frequente bezoekers vertellen waarom de voorstelling hun steeds weer raakt.

Jessica Uijttewaal (43) docente uit Breukelen, bezocht Soldaat van Oranje 64 keer.

‘Mijn eerste bezoek was in november 2010, twee weken na de première. Ik ging zonder hoge verwachtingen, en vooral omdat ik een van de acteurs kende. Maar toen ik met mijn vriendinnen weer buiten stond, zei ik: ‘Wanneer gaan we weer?’

„We carpoolen altijd en zorgen dat we voor de files uit op vliegveld Valkenburg zijn. Sommige van mijn vriendinnen hebben de voorstelling veertig of vijftig keer gezien. Ik ben net voor de 64ste keer geweest.

„Best een dure hobby, ja. Een kaartje kost al snel 60 euro. Voor mijn verjaardag vraag ik altijd theaterbonnen. Gelukkig krijg ik ook weleens perskaarten, omdat ik voor een musicalsite schrijf.

„Ik verveel me nooit; elke voorstelling is net weer een beetje anders. Als een van de acteurs een beetje afwijkt van de tekst, hoor ik dat meteen. De cast wisselt regelmatig, en ik heb alle Eriks en Wilhelmina’s gezien.

„Soldaat is een voorstelling die je kunt aanbevelen aan mensen die denken niet van musical te houden. Er zit echt een verhaal in. De muziek is heel goed, het decor geweldig, en de ronddraaiende tribune is spectaculair. Als je voor het eerst gaat, probeer dan een kaartje in het midden van rij 9, 10 of 11 te krijgen. Dan heb je goed overzicht op het toneel en krijg je ook nog wat mee van de gezichtsuitdrukkingen van de acteurs.

„Een bijzondere scène vind ik de dans van Bram, de joodse studievriend van hoofdpersoon Erik. Jorrit Ruijs, de eerste Bram, speelde die rol sterk. Ook de huidige Bram, Eli ter Hart, is geweldig. Laatst zat ik bij de dansscène opeens weer met tranen in mijn ogen. Dat ik bij mijn 64ste bezoek opnieuw geëmotioneerd raak, zegt iets over de kracht van de voorstelling.”