Voorzitter Russische atletiekbond geschorst vanwege dopingschandaal

De voorzitter van de Russische atletiekbond is donderdag samen met meerdere andere functionarissen geschorst omdat hij onderzoek naar een dopingschandaal zou hebben gehinderd. Dat heeft de internationale integriteitsorganisatie voor de atletiek AIU bekendgemaakt. De Russische sportwereld wordt al jaren geplaagd door grootschalige dopingschandalen, in sommige gevallen gesteund door de Russische staat.

Voorzitter Dmitri Sjljachtin van atletiekfederatie RUSAF zou samen met anderen hebben gelogen en documenten hebben vervalst in het onderzoek naar de Russische topatleet Danil Lysenko. De 22-jarige hoogspringer won in 2017 een zilveren medaille won op de WK atletiek in Londen. In 2018 kwam Lysenko meerdere keren niet opdagen voor dopingtesten. Hiervoor zou de atleet vervalste medische papieren hebben gebruikt om aan te tonen hij niet aanwezig kon zijn.