Vijf aangiftes na mishandelingen door jongerengroep Gorinchem

De politie heeft vijf aangiftes ontvangen naar aanleiding van mishandelingen door vermoedelijk eenzelfde groep daders in Gorinchem. Die volgden op een aantal filmpjes waarop te zien is hoe jonge slachtoffers worden belaagd en mishandeld. Een aantal verdachten is inmiddels in beeld en aanhoudingen volgen, schrijft de politie donderdag.

Alle slachtoffers die aangifte hebben gedaan zijn rond de veertien jaar oud. De eerste video kwam eind vorige week binnen, later ontving de politie meer beelden. Onderzoek en analyse van de video’s moet uitwijzen wie een „hoofdrol” speelde in de mishandelingen en „wie welke strafbare handelingen uitvoert”. De filmpjes „met grove mishandelingen door mogelijk dezelfde dadergroep zorgen voor afschuw en bezorgdheid in Gorinchem”, concludeert de politie.

Beeld van een van de mishandelingen in Gorinchem. Beeld Twitter

De zaak kreeg donderdag landelijke aandacht doordat PVV-leider Geert Wilders een van de filmpjes verspreidde op Twitter. Daarin is te zien dat een groep een jongen de bosjes induwt, in elkaar slaat en terwijl het slachtoffer op de grond ligt meerdere jongeren op zijn hoofd springen. Wilders sprak van „gewelddadig racisme waar een blanke jongen door allochtoon tuig in elkaar wordt gemept”. FVD-leider Thierry Baudet noemde het „tribaal geweld”.

Een politiewoordvoerder laat weten momenteel nog niets te kunnen zeggen over de identiteit van de daders. Ook over een mogelijk motief is nog niets bekend.