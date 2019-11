Uitbater gedeelde werkruimtes WeWork schrapt 2.400 banen

Het Amerikaanse vastgoedbedrijf WeWork, dat werkplekken verhuurt aan zelfstandig ondernemers, gaat wereldwijd 2.400 medewerkers ontslaan. Op die manier hoopt het geplaagde concern naar eigen zeggen kosten te besparen, meldt persbureau Reuters donderdag. Bijna een vijfde van het WeWork-personeelsbestand moet nu op zoek naar een nieuwe baan.

De ontslagen volgen op een dramatische daling in de waardering van WeWork. Een paar weken geleden werd het bedrijf nog geschat op 47 miljard dollar, zo’n 42 miljard euro. Toen in aanloop naar de geplande beursgang meer informatie over de interne gang van zaken bij WeWork naar buiten kwam, stortte het vertrouwen van investeerders echter compleet in. Van de bedrijfswaarde bleef nog slechts 8 miljard dollar over. De beursgang werd geannuleerd.

WeWork huurt op zo’n achthonderd plekken in 123 steden leegstaande kantoorpanden, die het ombouwt in hippe, moderne werkplekken. In Nederland heeft het bedrijf drie vestigingen, allemaal in Amsterdam. Of er ook bij de Nederlandse WeWork-tak ontslagen gaan vallen en zo ja hoeveel, is nog onduidelijk.