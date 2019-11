RTL haalt programma De Villa van tv om seksueel wangedrag deelnemers

RTL 5 stopt onmiddellijk met het uitzenden van het programma De Villa, vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag van twee deelnemers. De omroep heeft dat donderdag laten weten aan persbureau ANP. Eerder op donderdag kreeg het datingprogramma, waarin acht vrijgezellen in een Spaanse villa wonen, kritiek doordat fragmenten van het wangedrag op Twitter rondgingen.

In verschillende afleveringen van De Villa is te zien dat twee mannelijke deelnemers zich opdringen aan vrouwen. Een van de mannen ligt met een vrouw in bed en kust haar op haar lichaam, terwijl de vrouw daar duidelijk niet van gediend is. Later maakt hij haar vanwege de afwijzing uit voor „stumperd”. In een andere scène wordt een vrouw die lijkt te slapen in bed beklommen door een man, die seks met haar wil.

‘Onacceptabel’

RTL biedt zijn excuses aan voor de betreffende incidenten. „Seksueel grensoverschrijdend gedrag is onacceptabel en mag nooit worden gepromoot, niet voor en niet achter de schermen”, aldus een woordvoerder tegen ANP. „Dat er tot twee keer toe scènes worden uitgezonden die iets anders suggereren, kunnen we niet tolereren.” De omroep gaat samen met producent Blue Circle bekijken „hoe het fout heeft kunnen gaan”.

De afleveringen van De Villa zijn teruggetrokken van RTL XL, het online videoplatform van de omroep. In het programma worden de vier mannelijke en vier vrouwelijke kandidaten aan elkaar gekoppeld door een computer, die bepaalt welke deelnemers goed bij elkaar passen. De laatste aflevering, afgelopen woensdag, trok 96.000 kijkers.

Presentator Tim Hofman zette de beelden van één van de incidenten op Twitter: