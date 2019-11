Recordhoeveelheid cocaïne onderschept in Rotterdamse haven

In de Rotterdamse haven is tot nu toe al 28.000 kilo cocaïne onderschept, een record. Dat heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb donderdag gezegd tijdens een vergadering op het stadhuis. Vorig jaar werd er in de haven 19.000 kilo onderschept. Een verklaring voor de toename heeft Aboutaleb niet.

De afgelopen jaren zijn de controles verscherpt. Zo heeft de gemeente zestig nieuwe camera’s geplaatst. Er moeten er nog 140 bijkomen. Ook moet er gebruik gemaakt gaan worden van drones en biometrische controles. Daarnaast zijn de roosters van het douanepersoneel al aangepast. Zo krijgen de douaniers pas op de dag zelf hun rooster.

Lees ook: ‘Onderzoeksrechter moet geheime archief kunnen inzien in zaak corrupte douanier’

Volgend jaar komen de gemeente, het Openbaar Ministerie, de politie en de douane met een reeks nieuwe maatregelen om drugscriminaliteit in de haven tegen te gaan. Aboutaleb pleit daarnaast voor het versoepelen van privacywetgeving. Opsporingsdiensten moeten van Aboutaleb bijvoorbeeld achter het gordijntje van een vrachtwagen op het haventerrein kunnen kijken. Nu mag dat niet vanwege privacyregels, omdat dat de privéruimte van de chauffeur is.

Verder bekritiseerde Aboutaleb tijdens de vergadering donderdag het voornemen van minister Ferdinand Grapperhaus (Jusititie en Veiligheid, CDA) om een landelijk drugsteam op te richten. In plaats daarvan ziet hij liever dat de capaciteit van de douane- en politie-eenheden die zich richten op drugscriminaliteit in de haven, wordt uitgebreid. Dat team bestaat momenteel uit ongeveer vijftig medewerkers.

Cocaïnesmokkel is een groeiend probleem in Nederland en in Europa. De politie schat dat ongeveer een kwart van de drugs die in de Rotterdamse haven aankomen worden onderschept. Uit een Europees drugsrapport bleek dat 2017 een recordjaar was wat betreft drugsvangsten in Europa. Dat jaar werden 104.000 partijen coke, samen zo’n 140 ton, in beslag genomen, een jaar eerder waren dat er nog 98.000. Naar schatting is een kilo cocaïne zo’n 15.000 euro euro waard.