Pauwen voeren in de paleistuin

Slapen als een vorst. Het kan binnenkort via Airbnb in Jaipur, in de deelstaat Rajasthan in het noordwesten van India. Zijne Hoogheid Maharadja Sawai Padmanabh Singh, de 21-jarige nazaat van de familie die Jaipur bijna duizend jaar heeft geregeerd, gaat vanaf zaterdag een kamer verhuren in zijn City Palace. Dat is een bijna driehonderd jaar oud paleis, met sprookjesachtige ornamenten, goudbedekte muren en een tuin met pauwen.

Op de online marktplaats kunnen wereldwijd 7 miljoen privé-accommodaties worden geboekt. Daaronder zaten al vierduizend kamers in kastelen, maar nog nul vorstelijke accommodaties. Een nacht in de Gudliya Suite kost 7.255 euro. Daarbij inbegrepen is het gebruik van een privé-lounge, keuken, luxe badkamer en een eigen binnenzwembad. Gasten beschikking over een privé-butler en een gids voor stadsexcursies. De maharadja, een bekend polospeler, zal bovendien zelf als gastheer optreden.

In een persbericht heeft de vorst laten optekenen dat hij het enorm leuk vindt om de magie van het prachtige Rajasthan te kunnen delen: „Mijn eigen reizen met Airbnb hebben ervoor gezorgd dat ik me altijd welkom voelde in nieuwe steden en culturen.”

De maharadja zal de verdiensten doneren aan een non-profitorganisatie die vrouwen en ambachtslieden op het platteland in en rondom Jaipur steunt.