‘Onvoldoende aandacht voor aanpak seksueel misbruik kinderen’

De aanpak tegen seksueel misbruik van kinderen schiet tekort. Dat stelt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in een donderdag verschenen rapport over 2017 en 2018. Er is onvoldoende zicht op kinderen die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld door onbetrouwbare registratie daarvan en een gebrek aan gecoördineerde aanpak van landelijke en regionale overheden.

Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar zegt in de tweejaarlijkse monitor dat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling volgens het kabinet „prioriteit” heeft, maar dat niet duidelijk is welke acties zijn ondernomen. Bovendien is de aanpak van de overheid versnipperd. Zo wordt er te weinig aandacht besteed aan seksueel misbruik door leeftijdsgenoten en online misbruik.

Ook de aanpak van regionale overheden, die sinds de decentralisatie 2015 deels verantwoordelijk zijn, is onvoldoende. Zij pakken dit volgens Bolhaar „slechts in beperkte mate” op. Zo heeft de helft van de 28 regio’s nog geen aandacht besteed aan seksueel geweld sinds vorig jaar een landelijk programma hiervoor is gelanceerd. Slechts een zesde van de regio’s heeft daarnaast voldoende specifieke expertise over seksueel geweld.

Jeugdzorg

Kinderen die slachtoffer zijn van seksueel geweld krijgen bovendien te laat hulp nadat zij door de kinderrechter onder toezicht worden geplaatst. 15 procent van de kinderen die de afgelopen twee jaar onder toezicht zijn geplaatst, kreeg binnen zes maanden geen jeugdhulp aangeboden. Bolhaar: „Bij deze kinderen oordeelt de kinderrechter dat hun veiligheid in gevaar is. Dan moet er snel goede hulp komen.”

Het kabinet erkende begin deze maand dat in de gehele jeugdzorgsector te veel kinderen niet op tijd hulp krijgen. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) kondigde in NRC aan dat hij de jeugdzorg anders wil inrichten. Het kabinet wil meer regionale samenwerking afdwingen omdat op tijd hulp te kunnen bieden. Er is te weinig personeel in de jeugdzorg en veel gemeenten komen geld tekort.

Correctie (21 november 2019): In een eerdere versie werd de Nationaal Rapporteur Herman Bolhuis genoemd. Dat klopt niet, zijn naam is Herman Bolhaar. Hierboven is dat aangepast.