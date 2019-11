‘Ondermijningsteam Amsterdamse politie opgeheven door tekort’

Een rechercheteam van de Amsterdamse politie dat gespecialiseerd is in de aanpak van georganiseerde misdaad en ondermijning wordt per eind december opgeheven vanwege een gebrek aan personeel. Dat schrijft het AD donderdag. Een woordvoerder van de Amsterdamse politie bevestigt aan NRC dat met de leden van het Team Bestrijding Ondermijning van de Dienst Infrastructuur gesproken is over de opheffing, maar dat nog niet duidelijk is wanneer dit zal gebeuren. Donderdag riepen vier politievakbonden in een persconferentie het kabinet en de politietop op met noodmaatregelen te komen om de werkdruk bij de politie te verlagen.

Oorzaak voor de opheffing is een tekort aan politieagenten in de stad. Daarom zouden de zo’n dertig politiemensen volgens het AD worden overgeplaatst naar de recherche-eenheden van de basisteams in Amsterdam. Het team houdt zich nu nog onder meer bezig met drugshandel en liquidaties.

Volgens een woordvoerder van de politie wordt op dit moment over meerdere „pijnlijke maatregelen” gesproken. Daarover zal „in de loop van de komende weken” meer naar buiten komen.

Centrum cocaïnehandel

Amsterdam worstelt met de toenemende drugshandel en liquidaties in de stad. Onderzoekers stelden in augustus dat Amsterdam het centrum is van de Europese cocaïnehandel. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam schreef vorige maand nog in een brief aan de gemeenteraad dat de politie meer gaat doen om de handel in drugs te verstoren. Daar wordt de komende vier jaar vier miljoen extra voor uitgetrokken.

De capaciteit van de landelijke politie werd nog meer onder de druk gezet na de moord op advocaat Derk Wiersum. Uit het hele land werden politiemensen opgeroepen. Dit terwijl de politie al kampt met een tekort aan personeel.

Donderdag presenteerden de politiebonden een pakket met eisen waarmee de werkdruk onder politiemensen moet worden verlaagd. Uit een enquête onder politiemensen blijkt volgens de vakbonden ACP, NPB, VMHP en ANPV dat „de crepeersterkte” is bereikt. Daarom eisen de vakbonden van minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie & Veiligheid, CDA) structureel meer geld. In een brief die onder meer aan de leden van het kabinet en de politietop is gestuurd vragen de bonden om een voorstel van maatregelen voor 1 januari.

Volgens de vakbondsvoorzitters moeten het kabinet, het OM en de politietop kiezen welke criminaliteit moet worden bestreden, omdat het onder meer met het huidige personeelsbestand niet mogelijk is alle aangiften te behandelen. Volgens de bonden moet vooral de aandacht worden gelegd op de werving van nieuwe politiemensen.