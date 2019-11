De series van week 47: Dolly Parton’s Heartstrings, Mortel en Occupied

Dolly Parton’s Heartstrings

Levende muzieklegende Dolly Parton heeft een eigen Netflixserie gekregen. Heartstrings is net als Black Mirror een anthologieserie: iedere aflevering vertelt een losstaand verhaal, in dit geval gebaseerd op een Parton-liedje als ‘Jolene’. De zangeres doet zelf ook mee, maar speelt geen hoofdrol. Een extra luistertip: de veelgeprezen podcast Dolly Parton’s America. Netflix, acht afleveringen.

The Kacey Musgraves Christmas Show

Countrypopster Kacey Musgraves stond dit jaar tijdens de Grammys op het podium met Dolly Parton. Musgraves won die avond onder meer de prijs voor album van het jaar. Net als Parton heeft ze een goed gevoel voor humor. In een luchtige special van Amazon zingt ze kerstliedjes met onder anderen Lana Del Rey, Leon Bridges en James Corden. Amazon Prime Video.

Mortel

Tieners sluiten een deal met een mysterieuze geest en krijgen superkrachten. Daarna gaan ze op zoek naar een moordenaar. Dat is de opvallende pitch van de Franse horrorserie Mortel. Netflix, zes afleveringen.

Occupied

In deze serie besluit de Noorse regering te stoppen met zijn olie- en gasproductie. Rusland ziet kansen en valt het land langzaam binnen. Stond eerder op Netflix, nu te zien via NPO Start Plus. Tien afleveringen.