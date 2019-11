OM: geen Hitlergroet van supporter FC Den Bosch

De supporter van FC Den Bosch die zondag met een gestrekte arm op de tribune stond, bracht volgens het Openbaar Ministerie geen Hitlergroet. De Bossche fan maakte volgens justitie „een meer algemene wegwerpbeweging”. Het OM maakte woensdag bekend een strafrechtelijk onderzoek te hebben ingesteld naar de racistische uitingen op de tribune van de Brabantse club.

De supporter maakte het gebaar nadat Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira zijn doelpunt had gevierd voor de tribune van de harde kern van FC Den Bosch. Op beelden was te zien dat de man tweemaal een beweging met gestrekte arm en aaneengesloten vingers maakte, wat in diverse media als Hitlergroet werd omschreven. Het OM analyseerde deze beelden samen met het Landelijk Expertisecentrum Discriminatie en de politie.

Volgens het OM was er afgelopen zondag „voor zover wij nu kunnen beoordelen” sprake van strafbare uitingen op de tribune van FC Den Bosch. De wedstrijd werd ruim tien minuten stilgelegd nadat Mendes Moreira racistisch werd bejegend door supporters van de Brabantse thuisclub. De aanvaller van Excelsior zei na de wedstrijd dat hij werd uitgemaakt voor „k-zwarte, k-neger, katoenplukker en Zwarte Piet”.

Clubs komen in actie

De eredivisie en eerste divisie zijn bezig met de voorbereidingen voor een actie, zo bleek woensdag. Het idee is dat alle betaaldvoetbalspelers de komende speelronde na het eerste fluitsignaal een minuut blijven stilstaan op het veld, terwijl op op videoschermen in de stadions de tekst „Racisme? Dan voetballen we niet” wordt getoond. De actie werd aanvankelijk aangekondigd op eredivisie.nl, maar het artikel is inmiddels verwijderd.

Excelsior legt vrijdag op alle stoeltjes in het stadion rode kaarten met de tekst „Geef racisme de rode kaart” neer, meldt de Rotterdamse club op zijn website. De eerstedivisieclub roept zijn supporters op deze kaart in de achttiende minuut, het rugnummer van Mendes Moreira, omhoog te houden tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Volendam.

De racistische uitingen riepen de afgelopen dagen veel verontwaardiging op. Onder meer het Nederlands elftal en politici spraken zich de afgelopen dagen uit tegen racisme. „Ik was van het veld gelopen en niet meer teruggekomen”, zei Oranje-international Georginio Wijnaldum. „Het is genoeg geweest.”