Met pensioen? Tijd voor een eigen start-up

Laaiend enthousiast is de Uithoornse Han van Doorn (82) over zijn idee. Met zijn 37-jarige zoon ontwikkelde hij een app die mantelzorgers helpt hun familielid of vriend in de gaten te houden. De app is verbonden met de meterkast van degene die zorg nodig heeft. Aan de hand van het stroomgebruik toont de app de mantelzorger een stoplicht, waaraan te zien is of de verzorgde ‘afwijkend’ gedrag vertoont. De app heeft diens patroon leren kennen. Als het gedrag een tijdlang afwijkt, krijgt de mantelzorger een melding op zijn telefoon.

Groen licht? Niets aan de hand. Oranje of rood? Dan is er te lang geen licht aangedaan of koffiezetapparaat aangeraakt: kom in actie.

De app is waardevol, vindt Van Doorn, en nu wil hij die op de markt brengen. Zijn leeftijd is geen belemmering – Van Doorn is er zelfs van overtuigd dat het plan er nooit gekomen was zonder zijn levenservaring. „Het idee voor de app is ontstaan uit een eigen behoefte. Het begon met de vraag: wat gebeurt er met mij als ik van de trap val?”

Maar een goed idee maakt nog geen bedrijf. Hoe begin je een eigen onderneming? Op die vraag hadden de Van Doorns geen antwoord. Vader meldde zich daarom aan bij het leerprogramma Start-up Plus, dat hem helpt een bedrijf voor zijn app op te zetten.

Start-up Plus is een initiatief van verzekeraar Aegon en de Leyden Academy on Vitality and Ageing, een kenniscentrum in Leiden dat zich richt op de kwaliteit van leven van ouderen. Met twee trainingsdagen, een online cursus van acht weken en een individuele coach wil het programma de deelnemers – allemaal 50-plussers – aan een eigen onderneming helpen. Op de laatste trainingsdag, in december, pitchen de deelnemers hun plannen voor een jury. De beste pitch wint een geldprijs.

75-pluszelfstandigen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde onlangs dat steeds meer ouderen blijven werken na het bereiken van de AOW-leeftijd. Tussen 2003 en 2018 verdrievoudigde de groep werkende 65-plussers: van 75.000 naar 255.000. Dat is deels te verklaren door verhoging van de pensioenleeftijd, maar ook TNO stelt vast dat steeds meer ouderen na hun pensionering doorwerken. En lang niet alleen in loondienst: bijna twee derde van de werkende 75-plussers was in het tweede kwartaal van 2017 zelfstandige, aldus het CBS.

Als zelfstandig ondernemer kunnen ouderen erg succesvol zijn, stelt antropologe Jolanda Lindenberg, onderzoeker aan de Leyden Academy. Lindenberg: „Ze hebben vaak meer ervaring met leidinggeven én met de branche waarin ze hun ideeën ontwikkelen.”

Appontwikkelaar Van Doorn beaamt dit. Hij was 31 jaar in dienst bij technologiebedrijf IBM, zijn zoon werkte tien jaar voor Microsoft. Dat maakte ontwikkeling van hun app gemakkelijker.

Vooroordelen

Start-ups zijn doorgaans het domein van twintigers die veel risico’s durven nemen en overlopen van de creatieve ideeën. Maar de Leyden Academy zag in haar doelgroep óók mensen die een bedrijf wilden oprichten.

Een belangrijk doel van Start-up Plus is een eind maken aan stereotypen over oudere werkenden. Volgens onderzoek van hoogleraar communicatiewetenschap Martine van Selm zijn werknemers van vijftig jaar en ouder in de publieke beeldvorming betrouwbaar en loyaal, maar ook inflexibel. En ervaren, maar ook onhandig met digitale techniek.

Onterecht, vindt Lindenberg. „Wij willen laten zien: als oudere ben je nog lang niet uitgespeeld.”

Ik ben niet zo’n jonge hond die met veel energie aan de slag gaat. Ik ben meer een oude hond: ambitieus, maar ik doe het stap voor stap Han van Doorn (82), aspirant-ondernemer

De Leidse antropoloog stelt vast dat oudere ondernemers vaak voorzichtiger zijn dan jongere. Ze hebben een huis of kapitaal – en dus meer te verliezen. Hun voorzichtigheid kan vóór, maar ook tegen hen werken. Lindenberg: „Ouderen zijn vaak beter bekend met de risico’s en proberen die te mijden. Dat helpt bij het overleven van een bedrijf. Tegelijkertijd hebben ze door die voorzichtigheid vaak een extra duwtje nodig om die eerste stap te zetten.”

Daar is het Start-up Plus-programma van Leyden Academy dus, met Europese subsidie, voor opgezet. Sommige deelnemers hebben al een volledig uitgewerkt plan of een product, zoals Van Doorn. Hij heeft alleen geen idee hoe hij een bedrijfsplan schrijft of marktonderzoek uitvoert.

De zakelijke kant

Anderen hebben nog slechts een begin van een plan. Zo ook Beatrijs van Agt (57), die een praktijk voor mindfulness wil oprichten. Ze wil vooral trainingen geven aan mensen in „de marges van de samenleving”, zoals nieuwkomers of mensen met een laag inkomen. Van Agt vindt een inclusieve samenleving belangrijk, en wil van helpen van deze doelgroep haar werk maken.

Als werkzoekende kwam ze Start-up Plus tegen. Van Agt besloot het een kans te geven. „Een idee is maar een idee, het wordt pas concreet door het uit te voeren. En dat betekent ook dat je moet kijken naar de zakelijke kant.”

Ze wil haar plan de komende weken concreter maken, én ontdekken of het ondernemerschap wel iets voor haar is. „Of ik kom erachter dat een eigen praktijk niets voor me is, of ik ga trainingen geven aan mijn doelgroep – en haal daar ook een deel van mijn salaris uit.”

Van Doorn, al lang en breed gepensioneerd, ziet zijn app meer als hobby dan als project om geld te verdienen. Gemotiveerd is hij, maar ook realistisch over zijn leeftijd. „Ik ben niet zo’n jonge hond die met veel energie aan de slag gaat. Ik ben meer een oude hond: ambitieus, maar ik doe het stap voor stap.”