Marokko wil niet met Broekers-Knol praten over asielzoekers

Marokko wil niet met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid, VVD) in gesprek over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat heeft de bewindsvrouw donderdag gezegd in de Tweede Kamer. Marokko weigert meestal onderdanen terug te nemen van wie de asielaanvraag in Nederland is afgewezen.

Broekers-Knol hoopte op een gesprek met een Marokkaanse minister. Via „diplomatieke kanalen” van Buitenlandse Zaken hoorde ze echter dat „een bezoek geen zin had”. „Ik krijg de minister niet te spreken”, aldus Broekers-Knol. Welke reden de Marokkaanse weigering heeft, zei ze niet.

Asielzoekers uit Marokko maken vrijwel geen kans op een verblijfsvergunning. Nederland beschouwt Marokko namelijk als een veilig land. Toch komen relatief veel Marokkaanse asielzoekers naar Nederland. Dit jaar waren het er tot dusver ruim duizend, waarmee Marokko op de zevende plek staat van herkomstlanden van asielmigranten. Bij misdrijven gepleegd door asielzoekers zijn zogenoemde veiligelanders meestal de dader.

Tweede Kamerleden reageerden verrast op de mededeling van Broekers-Knol. Bram van Ojik van GroenLinks zei „met stijgende verbazing” te luisteren. Volgens Jasper van Dijk (SP) is de weigering „hét signaal dat Marokko dit probleem niet serieus neemt”. CDA en PVV vroegen de staatssecretaris waarom uitgeprocedeerde Marokkanen niet gewoon alsnog op het vliegtuig worden gezet als Marokko hen niet terug wil. Volgens Broekers-Knol is dat geen goed idee, omdat deze uitgeprocedeerden dan „per kerende post” terugkomen.