Labour komt met opvallend links partijprogramma

Jeremy Corbyn heeft donderdag in Birmingham het meest opvallende Labour-partijprogramma in decennia gepresenteerd. Het manifest is uitgesproken links, op sommige punten socialistisch, met plannen om privatiseringen terug te draaien en de rijken en multinationals meer te belasten. Door hun ideologische veren weer bij elkaar te rapen hopen de sociaal-democraten drie weken voor de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk het gat te dichten met de Conservatieven, die met ongeveer 10 procent voorlopen in de peilingen.

Corbyn wil onder meer fors investeren in sociale woningbouw, collegegeld schrappen, gratis internet en gratis busvervoer voor Britten onder de 25. Ook wil de partij nutsbedrijven, zorg-, spoor- en busbedrijven nationaliseren. Werknemers in de publieke sector moeten 5 procent meer gaan verdienen. Daarnaast moeten er nieuwe brandweer- en politiemannen bijkomen. De plannen gaan omgerekend 100 miljard euro kosten. Dat geld wil Corbyn onder meer ophalen door de belastingen voor de rijken te verhogen.

Mensen die meer dan 80.000 pond (93.000 euro) per jaar verdienen moeten 5 procent meer belasting gaan betalen. Ook wil Corbyn belastingontduiking en -ontwijking harder gaan aanpakken. Volgens de Labour-leider zal 95 procent van de bevolking niets merken van de belastingverhoging. Op de universiteit riep hij het publiek op om te stemmen voor „hoop”. Het nieuwe partijmanifest heet Time For Real Change (Tijd Voor Echte Verandering).

„Het zit vol populaire maatregelen”, aldus Corbyn, „die een hele generatie lang zijn tegengehouden door de gevestigde orde.” Met het manifest wil de partij het gevecht aangaan met onder meer „bankiers en miljardairs”. Ook komt de partij met ambitieuze plannen om klimaatverandering tegen te gaan en CO2-uitstoot te verminderen. Zo wil de partij met een belasting op olie- en gasbedrijven 11 miljard pond ophalen. Dat geldt moet geïnvesteerd worden in de transitie naar een groene economie, zonder massaal banenverlies. De partij wil 1 miljoen nieuwe banen creëren in groene industrieën.

Verder belooft de partij bij de verkiezingen op 12 december, die vooral draaien om het vertrek van het VK uit Europese Unie, de Brexit binnen zes maanden te regelen door het volk opnieuw te laten kiezen.