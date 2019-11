Jonge jongens slachtoffer van grove mishandelingen

Het Gijs van Andelpark in Gorinchem is zo goed als uitgestorven. Langs het water, waar afgelopen vrijdag jonge jongens slachtoffer werden van mishandelingen, zitten nu alleen maar meeuwen. De mishandelingen, die gefilmd zijn, hebben tot zeker vijf aangiftes geleid. Een aantal verdachten is inmiddels in beeld en aanhoudingen volgen, schrijft de politie donderdag in een persbericht.

In drie verschillende filmpjes, die op Facebook zijn verspreid, is te zien hoe drie jongens worden geslagen en geschopt. „Gooi hem in het water”, wordt in het ene filmpje geroepen. In een andere video is te zien dat een groep een jongen de bosjes induwt, in elkaar slaat en – terwijl het slachtoffer op de grond ligt – meerdere keren op zijn hoofd springt.

Alle slachtoffers die aangifte hebben gedaan, zijn rond de veertien jaar oud, schrijft de politie. De politie kreeg de eerste video vrijdag al binnen. Onderzoek en analyse van de video’s moet uitwijzen wie een „hoofdrol” speelde in de mishandelingen en „wie welke strafbare handelingen uitvoert”. De filmpjes „met grove mishandelingen door mogelijk dezelfde dadergroep zorgen voor afschuw en bezorgdheid in Gorinchem”.

Maand van respect

In het Zuid-Hollandse Gorinchem, dat de maand november juist had uitgeroepen tot ‘maand van respect’, zijn bewoners geschrokken. Bij werknemers van het Natuurcentrum, dat zich in het Gijs van Andelpark bevindt, is de rust nog niet helemaal teruggekeerd. „Het gaat met je aan de haal”, zegt manager Nathalie van den Bosch (28). Vanuit het restaurant van het centrum heeft een van de medewerkers de mishandelingen gezien. „Medewerkers die door het park naar huis moeten, zijn daardoor toch een beetje angstig geworden”, zegt Van den Bosch.

Anna de Nobel (29) loopt met haar twee kinderen door het park. „Het is hier normaal nooit zo stil”, zegt ze, terwijl ze naar de plek kijkt waar de mishandelingen plaatsvonden. „Meestal zijn er overal mensen en wandelaars, maar misschien is het ook wel rustig door het koude weer.”

Burgemeester Reinie Melissant van Gorinchem noemt de mishandelingen in een verklaring „afschuwelijk en onacceptabel”. Ook laat ze weten dat er per direct begonnen wordt met „extra toezicht door politie en boa’s [buitengewoon opsporingsambtenaren] in het Van Andelpark.”

De mishandelingen kregen donderdag landelijke aandacht doordat PVV-leider Geert Wilders een van de filmpjes verspreidde op Twitter. Daarin sprak hij van „gewelddadig racisme waar een blanke jongen door allochtoon tuig in elkaar wordt gemept”.

De politie roept op „te stoppen met verdere verspreiding, en waar mogelijk de filmpjes offline te halen.” De beelden hebben bijgedragen aan het onderzoek, maar het blijven delen van de video’s kan voor de slachtoffers en hun ouders erg confronterend en schadelijk zijn, schrijven zij.

De moeder van een van de slachtoffers is het daar niet mee eens, heeft ze in een interview met De Telegraaf laten weten. Zij blijft de filmpjes delen: „Laat het maar rondgaan, zodat iedereen kan zien hoe laf ze zijn.”

Een politiewoordvoerder zegt nog niets te kunnen zeggen over de identiteit van de daders. Ook over een mogelijk motief is nog niets bekend.