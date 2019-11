‘Hoekstra informeerde Kamer niet volgens de regels over Air France-KLM’

Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) heeft in aanloop naar de aanschaf van aandelen in Air France-KLM meerdere regels met betrekking tot de informatiepositie van de Tweede Kamer gebroken. Dat staat in een vertrouwelijke notitie van de vaste Kamercommissie Financiën, die donderdag gedeeltelijk is gepubliceerd door het AD.

Het kabinet nam in februari een belang van 14 procent in Air France-KLM. Daarvan bracht minister Hoekstra de commissie Financiën vooraf weliswaar op de hoogte, maar niet volgens de richtlijnen die de Kamer hanteert. Zo koos hij zelf, en dus niet commissievoorzitter Anne Mulder (VVD), het groepje Kamerleden dat over de aanschaf van de aandelen zou worden ingelicht. Die besloten vergadering had bovendien in het gebouw van de Tweede Kamer plaats moeten vinden en niet, zoals nu gebeurde, op Hoekstra’s ministerie.

Hoekstra dacht dat hij aan zijn wettelijke verplichting om de Tweede Kamer te informeren had voldaan door een select gezelschap Kamerleden op zijn ministerie te ontvangen. Daar is volgens de commissie geen sprake van, staat in de memo. Pas als Kamervoorzitter Khadija Arib schriftelijk is geïnformeerd, is de rest van het parlement dat formeel gezien ook. Bovendien was bij het overleg op het ministerie geen griffier aanwezig en liet Hoekstra de verzamelde Kamerleden een geheimhoudingsverklaring tekenen. Dat laatste had volgens de notitie „achterwege kunnen blijven”.

Dat Nederland een belang in KLM heeft genomen, is „een uitstekende zet”, vindt ervaren onderhandelaar Frans Engering.