Het is niet de gedachte die telt

Weinig is zo moeilijk als het vinden van het perfecte cadeau. Een cadeau dat de ontvanger verrast maar tóch echt bij diegene past. Een cadeau dat iets zegt over het moment van geven en over de relatie tussen gever en ontvanger, al is het maar dat het de gever geld, tijd en moeite heeft gekost om het te vinden. En, natuurlijk, een cadeau waar de ontvanger blij mee is! Hoe vind je zoiets? Is het wel te doen?

In elk geval levert het stress en angst op, weten we uit onderzoek: mensen zijn onzeker en willen het graag goed doen. En waar stress is, is al snel meer onderzoek. Daaruit hebben we enkele min of meer wetenschappelijk verantwoorde tips bij elkaar gesprokkeld om goede cadeaus uit te zoeken.

Zonder al te veel garantie: onderzoek gaat over gemiddelden en de gemiddelde mens bestaat niet. Het meeste onderzoek gaat ook over hypothetische cadeaus – wat zou je leuker vinden om te geven, wat zou je leuker vinden om te ontvangen – en een hypothetisch cadeau is natuurlijk sowieso geen fijn cadeau. En: niet alle wetenschappers lijken zelf zo’n goede hand van (hypothetische) cadeaus kiezen te hebben – sommigen kwamen in hun onderzoek aanzetten met een kussen met opgedrukte trouwdatum of een zware, en daardoor niet erg draagbare pen. Maar goed, ieder zijn smaak.

Voor wat het waard is: zeven tips voor het beste cadeau ooit. En bedenk erbij dat je een gegeven tip niet in de bek moet kijken.