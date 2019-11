Gesprekken over nieuwe cao basisonderwijs lopen weer stuk

Gesprekken over een nieuwe cao in het basisonderwijs zijn woensdagavond stukgelopen en worden voorlopig niet hervat. Dat melden werkgeversvertegenwoordiger PO-Raad en de betrokken vakbonden CNV Onderwijs en de Algemene Onderwijsbond (AOb). Het waren de bonden die de onderhandelingen beëindigden omdat ze niet akkoord gingen met de geboden loonsverhoging: 3 procent tot en met juli volgend jaar. De bonden zetten in op minstens 5 procent.

Door het stuklopen van de onderhandelingen blijft de 150 miljoen euro die Onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) onlangs beschikbaar stelde in ieder geval tot volgend jaar op de plank liggen. Dat noemt de bewindsman tegenover persbureau ANP „bijzonder jammer”. De minister maakte begin deze maand 285 miljoen euro vrij voor de pijnpunten in het basisonderwijs, waarvan personeelstekort volgens de bonden het meest nijpend is. 150 miljoen euro mocht nog voor de jaarwisseling worden besteed.

De PO-Raad heeft naar eigen zeggen nog voorgesteld dat geld in de vorm van een eenmalige uitkering uit te betalen maar de bonden houden vast aan hun eis van een structurele verhoging van het loon. Volgens de AOb is een blijvende opwaardering „hard nodig om het beroep aantrekkelijker te maken”.

De AOb verwacht niet dat er op korte termijn verder wordt gepraat, terwijl CNV Onderwijs het mislukken wijd aan de „starre opstelling van de werkgevers”. De bond sluit niet uit dat er nieuwe acties op touw zullen worden gezet. Er is begin deze maand nog gestaakt voor meer loon en minder werkdruk. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat gesprekken stuklopen op de looneis van de bonden.