De beste albums om cadeau te geven

Genieten van oeropnamen

De ‘lost tapes’, het is een niet te stoppen muziektrend. Steeds weer ziet lang geleden opgenomen muziek het daglicht, worden vergeten of afgewezen studiotapes die „ergens op een plank” lagen „ineens” teruggevonden en digitaal opgepoetst. Zeker wanneer muzikale archieven van grote overleden pop- en jazzartiesten worden ontsloten. Soms komt een enkel onuitgebracht nummer los – hoorde u George Michaels nieuwste popliedje al? Of een heel album. Het postuum Leonard Cohen-album is in aantocht.

The Beatles, Neil Young, Marvin Gaye; er schijnt nog van alles nooit uitgebracht te zijn. Soms vraag je je af of het wel de bedoeling was dat we alles horen. Het demo-album Originals van Prince voelde in die zin als misser. En ook de ‘nieuwe’ Miles Davis, Rubberband, vind ik geen aanrader. Afgekeurde opnames uit 1985, waarop de flink experimenterende trompettist een duidelijk ander soul- en funkpad op sloeg, zijn aangevuld en geactualiseerd. Tja. Kunstmatiger klonk Davis nooit.

Hoe de nalatenschap en alle financiële belangen ook lopen, meestal is het wel genieten van oude tapes. Oeropnamen zoals de intrigerende nachtelijke improvisaties van Prince op piano (Piano & A Microphone). De prachtige teruggevonden mastertapes van jazzsaxofonist John Coltrane: Both Directions at Once – met recht een ‘lost album’. Blue World, ook van Coltrane – verloren filmmuziek. De laatste plaat waar dj Avicii aan sleutelde (TIM). Of die alsmaar uitdijende Bootleg-series van Bob Dylan, Travelin’ Thru bevat vroege countrynummers met Johnny Cash.

Om maar te zeggen: de opbrengst wisselt. Maar spannend blijft het.