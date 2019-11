Excelsior-speler doet aangifte tegen supporters FC Den Bosch

Excelsior-voetballer Ahmad Mendes Moreira heeft aangifte gedaan tegen supporters van voetbalclub FC Den Bosch vanwege racistische uitlating tijdens de wedstrijd van afgelopen zondag. Dat bevestigt zijn voetbalclub donderdagavond na berichtgeving van RTL Nieuws. Excelsior wil verder niet reageren op het nieuws.

De eerstedivisiewedstrijd tussen de twee ploegen werd zondag tien minuten stilgelegd, omdat supporters van FC Den Bosch vanaf de tribune racistische leuzen scandeerden, oerwoudgeluiden maakten en Zwarte Piet-liedjes zongen. Mendes Moreira vertelde na afloop van de wedstrijd dat hij onder meer was uitgemaakt voor „k-zwarte, k-neger, katoenplukker en Zwarte Piet”.

De supporters van de harde kern van FC Den Bosch, de M-side, hadden ook een spandoek bij zich met ‘M-side hartje Zwarte Piet’. Dat spandoek was eerder ook gezien bij de intocht van Sinterklaas. FC Den Bosch bagatelliseerde de spreekkoren in eerste instantie. Coach Erik van der Ven noemde Mendes Moreira een „zielig mannetje”. In een nieuwe verklaring gaf de club later de „blunder” toe. „We hebben de plank volledig misgeslagen.”

Het Openbaar Ministerie maakte woensdag bekend een strafrechtelijk onderzoek te hebben ingesteld naar de racistische uitingen op de tribune van FC Den Bosch. Daarnaast maakte het OM bekend dat een supporter die met gestrekte arm op de tribune stond niet vervolgd wordt. Volgens het OM bracht de Bossche supporter geen Hitlergroet, zoals eerder werd gedacht, maar ging het om een algemene wegwerpbeweging.

Correctie (21-11-2019): In een eerder versie van dit artikel stond abusievelijk dat het OM nog geen strafrechtelijk onderzoek heeft ingesteld. Dat is hierboven aangepast.