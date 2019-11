Deugende dobbelstenen

Het begin van een bordspel heeft iets magisch. Het spelbord is opengevouwen, de eerste stukken zijn geplaatst. Er worden al plannen gesmeed, tegelijkertijd is alles nog mogelijk. De winnaars en verliezers zitten al aan tafel. Maar wie zullen het deze keer zijn?

In Noctiluca is de magie van het begin gekruist met spektakel: nog voor iemand een beurt heeft gehad, rollen er 69 dobbelstenen over tafel. 69! Alleen al voor het klaterende geluid van 69 dobbelstenen halen wij thuis Noctiluca graag uit de kast.

De dobbelstenen stellen gloeiende fonkelbeestjes voor die de spelers moeten opduiken. De kleurige stenen blauw, oranje, groen en paars, worden over 15 vakjes van het spelbord verdeeld, dat een afgelegen junglemeertje verbeeldt.

Elke beurt mag een speler dobbelstenen van een bepaalde waarde opduiken, ongeacht de kleur ervan. Enen, tweeën, drieën, vieren, vijven óf zessen dus. De speler kiest vanuit een plekje aan de kust en verzamelt alle dobbelstenen met de gekozen waarde in een recht pad over het meer.

Met de opgedoken dobbelstenen kunnen spelers kruiken vullen die aan het einde van het spel punten waard zijn. Elke kruik heeft een bepaalde kleurencombinatie, bijvoorbeeld drie groene en twee blauwe dobbelstenen. Zo wordt elke beurt een afweging tussen cijfers en kleuren. „Als ik tweeën kies, kan ik drie blauwe stenen binnenhalen. Maar de paarse stenen worden zeldzaam op het bord. Als ik kies voor vijven, heb ik in ieder geval twee paarse.”

Een goede vondst is dat spelers die meer dobbelstenen opduiken dan ze kwijt kunnen in kruiken, hun overtollige stenen moeten afstaan aan de volgende speler. Gierigheid wordt bestraft! Wie een al te grote klapper maakt, helpt zijn tegenstanders vooruit.

Noctiluca keert moderne dobbelsteenlogica om. Dobbelstenen in bordspellen gelden tegenwoordig als verdacht. Ze staan voor de verkeerde soort willekeur: eindeloos één rollen in ganzenbord, nooit op de Kalverstraat landen enzovoort. Een dobbelsteen in z’n eentje zaait terreur, maar het inzicht van Noctiluca is dat 69 dobbelstenen samen een gemeenschappelijke poel vormen waar álle spelers naar eigen inzicht uit kunnen putten. De strateeg is hier in het voordeel, niet de geluksvogel.

In de handleiding van Noctiluca staat niet wat voor wezens de dobbelstenen precies voorstellen, maar thuis zochten we het op en ontdekten dat het om Noctiluca scintillans gaat: eencellig plankton dat zeewater ’s nachts zachtblauw laat fonkelen. Beter bekend als zeevonk. De Latijnse soortnaam is al even mooi en betekent zoveel als ‘fonkelend nachtschijnsel’. Dit simpele en elegante spel doet die naam bijna recht: we vinden het thuis jammer dat de dobbelstenen niet gloeien in het duister.

Noctiluca ●●●●● 35 euro, 1-4 spelers, Z-Man Games