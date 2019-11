Davis Cup werd het levensproject voor Barça-voetballer Piqué

Het is al bijna middernacht en Gerard Piqué kijkt vanachter het center court tevreden toe hoe Rafael Nadal zich in het zweet werkt tegen de Rus Karen Kasjanov. De Spaanse tennisser brengt het chauvinistische publiek in vervoering. Overal in de Caja Mágica zwaaien de rood-gele vlaggen.

Normaal gesproken een gruwel voor de Catalanist Piqué, maar nu even niet. De verdediger van FC Barcelona heeft andere prioriteiten. Als presidente van het investeringsfonds Kosmos is hij verantwoordelijk voor een revolutie in het landentennis. Het Davis-Cuptoernooi is omgeturnd tot een WK. „Dit is het project van mijn leven”, zegt hij.

Er worden wenkbrauwen gefronst als in de zomer van 2018 bekend wordt dat uitgerekend een voetballer de opzet van het traditionele toernooi na 118 jaar gaat veranderen. Toptennissers als Novak Djokovic en Roger Federer uiten bedenkingen, Nadal spreekt wel zijn vertrouwen uit. Met het vooruitzicht van 2,6 miljard euro voor de komende 25 jaar krijgt Piqué van de Internationale Tennis Federatie (ITF) het heft in handen. En zo wordt de laatste Davis-Cupfinale ‘oude stijl’ eind vorig jaar gewonnen door Kroatië. Zondag wordt de eerste ‘wereldkampioen tennis’ in Madrid bekend.

Zowel tennis- als voetbaltalent

En Piqué zal bij de finale op zijn vaste plek zitten. De competitiewedstrijd die hij zaterdag met Barcelona bij Leganés moet voetballen past perfect in zijn programma. Het stadion van Leganés ligt enkele kilometers van de tennisarena.

Piqué (32) is veel meer dan een van de beste centrale verdedigers ter wereld. Zijn ouders – een zakenman en een directrice van een privékliniek – behoren tot de Catalaanse bovenklasse. De in Barcelona geboren Piqué is met 1,94 meter zowel een begenadigd tennis- als voetbaltalent. Hij kiest voor voetbal, doorloopt de bij Barcelona de jeugdopleiding en deelt de kleedkamer met talenten als Francesc Fàbregas en Lionel Messi.

Piqué verrast vriend en vijand als hij in 2004 naar Manchester United verhuist. Hij wordt er binnen en buiten de lijnen volwassen. Hij leert Engels, maar heeft op sportief gebied tegenslagen. Hij heeft de toppers Rio Ferdinand en Nemanja Vidic voor zich, waardoor hij weinig speelt. Omdat de hyperactieve Piqué wil voetballen, keert hij terug naar Barcelona.

Piqué, begin deze maand voor FC Barcelona in de Champions League tegen Slavia Praag. Foto ALEJANDRO GARCIA/EPA

En hoe. Met de Catalaanse club wint hij alle prijzen, waaronder drie keer de Champions League. Al snel gaat hij als Piquembauer door het leven. Als verdediger van de nationale ploeg bouwt hij aan de zijde van Sergio Ramos van Real Madrid een haatliefdeverhouding op met de aanhang van La Roja. Het verdedigingsduo staat in 2010 symbool voor een ijzersterk pact dat de spelers van Barça en Real Madrid sluiten. Het levert Spanje de wereldtitel op.

Verguisd

Later wordt Piqué door het Spaanse publiek verguisd als hij zich achter de Catalaanse roep om een referendum over afscheiding schaart.

Bij het WK in Zuid-Afrika ontstaat bij Piqué het plan om voor het tennis een vergelijkbaar toernooi op te zetten. Als wereldkampioen laat hij zich later inspireren door zijn nieuwe partner: Shakira. De Colombiaanse jaagt op eigen wijze haar dromen na, en zingt als wereldster bij de WK- finale in Johannesburg.

Piqué en Shakira zijn sindsdien samen en vormen nu ruim negen jaar een sterkoppel. Alles ligt onder een vergrootglas bij hen. Van conflicten met de Spaanse belastingdienst tot vermeende echtelijke ruzies. En van de geboorte van hun zonen Milan (6) en Sasha (4) tot het plan van Piqué de Davis Cup te hervormen.

Zijn vader ziet weinig in het ambitieuze plan, maar Piqué geeft niet op. Sterker, kritiek geeft hem extra motivatie. Eerst richt Piqué in 2016 zijn eigen onderneming op: Kosmos Global Holding. Met als slogan: ‘Creating the Future of Sports and Entertainment.’

Aanvankelijk begint Kosmos met vier werknemers, inmiddels zijn het er veertig. De Spaanse zakenman Javier Alonso Giralt, groot geworden in het motorracen, wordt Piqué’s rechterhand.

Het is echter niet eenvoudig om de conservatieve tenniswereld te overtuigen van het plan achttien landen in één week op één plek om de Davis Cup te laten spelen. De invloedrijke Roemeense tennisgoeroe Ion Tiriac noemt het plan „belachelijk”.

Federer wijst de hervorming mede af omdat hij betrokken is bij de Laver Cup, waarbij sinds 2017 teams uit Europa en de rest van de wereld tegen elkaar strijden.

En dan is er nóg een nieuw initiatief van de profs zelf: de ATP Cup. Dat mannentoernooi voor 24 landenteams wordt begin 2020 voor het eerst in Australië gespeeld.

Piqué geeft niet op en zet oud-spelers als Galo Blanco en Albert Costa voor zich in om stemmen te winnen. Hij lobbyt twee jaar en krijgt met 72 procent van de stemmen zijn zin. Costa, die de Davis Cup als speler en als captain won, is nu toernooidirecteur. „We mogen Piqué dankbaar zijn voor de investeringen in het tennis”, zegt Costa in Madrid. „Als topsporter weet hij als geen ander hoe belangrijk het is dat de tennisser zich thuisvoelen bij een toernooi.”

Boycot Alexander Zverev

Binnen de tenniswereld worden de rijen duidelijk gesloten om het nieuwe format een kans te geven. Alleen de Duitser Alexander Zverev boycot het nieuwe WK en oogst kritiek door deze zaterdag wél een demonstratiepartij in Mexico tegen Federer te spelen. Federer kwalificeerde zich met Zwitserland niet voor de Davis-Cupfinale en zou een wildcard hebben afgewezen.

Zo is het WK in Madrid begonnen met Nadal en Djokovic, maar ontbreken de nummers drie tot en met zeven van de wereldranglijst. Piqué haalt zijn schouders op. Hij is allang blij dat zijn project daadwerkelijk tot uitvoering is gebracht.

Het toernooi komt in de Caja Mágica op verschillende manieren tot leven. Voor de Nederlander Botic van de Zandschulp is het ondanks een kansloos debuut „het toernooi van zijn leven”.

Nederland verliest in hal 3 van Kazachstan en Groot-Brittannië en blijft ver verwijderd van het center court voor de ogen van Piqué. Toch is captain Paul Haarhuis te spreken over de nieuwe opzet. „Ik heb zeker de Davis-Cupsfeer geproefd.”

Piqué hoopt vurig op Spanje als finalist. Hij weet als geen ander dat Nadal zijn grootste pubiekstrekker is en gunt hem de eindzege. Maar hoe de Catalanist een door hem georganiseerd Spaans feestje middenin Madrid mee zal vieren, dat is nog even de vraag.