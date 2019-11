Coldplay niet op tour vanwege impact op klimaat

Coldplay gaat pas weer op tournee wanneer dat klimaatvriendelijk kan. Dat heeft zanger Chris Martin donderdag gezegd in een interview met de BBC. Hij hoopt in de nabije toekomst optredens te kunnen geven op podia die draaien op zonne-energie en waar geen single use plastics voor nodig zijn. Tot die tijd, de band denkt zelf minstens twee jaar nodig te hebben, treedt Coldplay niet op buiten het Verenigd Koninkrijk.

Dat betekent dat niet-Britse fans van Coldplay het nieuwe album Everyday Life voorlopig niet van dichtbij mee zullen maken. Of dat betekent dat ze alleen nog in eigen land zullen optreden is niet geheel duidelijk. Op de site van de band staat op het moment niet één optreden aangekondigd. Martin tegen de BBC: „We willen de komende jaren gebruiken om te bedenken hoe we onze tours niet alleen duurzaam kunnen maken, maar ook gunstig voor de planeet.” Wat dat concreet zou kunnen betekenen zegt de zanger niet, maar „onze volgende tournee wordt vanuit klimaatoogpunt de beste die je je kunt voorstellen”.

Op het vijfdaagse Amsterdam Dance Event waren er vorige maand talrijke zakelijke bijeenkomsten. Die gingen onder meer over China en duurzaamheid op festivals.

Martin heeft de meeste moeite met het grote aantal vluchten dat Coldplay en gevolg moeten maken voor een tour. Tijdens de laatste wereldtour reisde er bovendien 109 man personeel achter ze aan, 32 vrachtwagens en negen tourbussen. Verspreid over 2016 en 2017 speelde Coldplay toen wereldwijd 122 shows. In de muziek- en evenementenindustrie worden de nodige vlieguren gemaakt (letterlijk en figuurlijk) en dat is steeds meer organisatoren en artiesten een doorn in het oog. Er zijn verschillende voorbeelden van internationale acts die in het recente verleden een poging hebben gedaan dat te compenseren.

Van merchandise tot openbaar vervoer

Zo zegde de band Radiohead in 2008 een optreden op het festival Glastonbury af omdat er te weinig verbindingen voor openbaar vervoer naar het festivalterrein waren. De band The 1975 maakt alleen nog merchandise van tweedehands kleding en doneert per verkocht concertkaartje 1 Britse pond aan een goed doel. De Amerikaanse zanger John Legend trad tijdens een tour in 2009 alleen op in zalen die groene energie afnamen. De merchandise die hij verkocht was biologisch afbreekbaar en Legend riep fans op al carpoolend naar zijn optredens te komen.

In Nederland doen festivals als Lowlands een voor een wegwerpplastic in de ban en wordt stapsgewijs het gebruik van groene stroom ingevoerd. Festival DGTL in Amsterdam doet dat al jaren en won begin dit jaar een Europese duurzaamheidsprijs. Het technofestival dat traditioneel in het paasweekend wordt gehouden, wil bij de editie van volgend jaar geheel restafval- en uitstootvrij zijn.