Acht handgranaten gevonden bij inval woonwagenkamp Lith

Bij een politie-inval van een woonwagenkamp in het Brabantse Lith zijn donderdag acht handgranaten gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft inmiddels de explosieven weggehaald. De politie was op zoek naar een vierde verdachte binnen de zogeheten Operatie Alfa, een onderzoek naar het netwerk van het criminele kopstuk Martien R.

De politie zette om 06.00 uur de omgeving rond het kamp volledig af met hekken, nadat eerder arrestatieteams waren binnengevallen. Ook op andere locaties werd gezocht: in een woning en bij een bedrijf in Oss, en in een chalet op een vakantiepark in het Friese Sumar, waar een vuurwapen werd aangetroffen. Ruim honderd agenten werden ingezet, maar de verdachte werd niet gevonden. De politie wil verder niets zeggen over zijn of haar identiteit.

R. werd vorige week tijdens een grote politieactie al met twee andere mannen aangehouden. Ook toen werd een inval gedaan bij een woonwagenkamp in Oss, waarbij verdovende middelen en chemicaliën voor de productie van synthetische drugs werden aangetroffen. R. en zijn criminele familie zouden zich bezighouden met drugshandel en bovendien betrokken zijn bij ernstige geweldsdelicten. De politie sluit niet uit dat nieuwe acties zullen volgen. „Dat moet blijken uit het onderzoek.”