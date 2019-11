2 miljoen euro boete voor ABN wegens achterhouden koersgevoelige informatie

ABN Amro moet 2 miljoen euro betalen wegens het achterhouden van beursgevoelige informatie. Die boete heeft Autoriteit Financiële Markten vorige week opgelegd, maakte de toezichthouder donderdag bekend. ABN Amro had in juli 2016 openheid van zaken moeten geven over het aanstaande vertrek van toenmalig topman Gerrit Zalm.

NRC onthulde donderdag dat het OM een onderzoek is gestart naar het „geen of voldoende” onderzoek doen naar ABN-klanten. Verdachte transacties bleven daardoor buiten beeld.

Het Financieele Dagblad berichtte in juli 2016 dat Zalm na zeven jaar bestuursvoorzitterschap bij ABN zou gaan vertrekken. ABN zelf ontweek echter vragen daarover tot Zalm twee maanden later ook daadwerkelijk vertrok.

‘Vertrouwen geschaad’

De krant gaf, in de woorden van de AFM, „nauwkeurig de stand van zaken weer”. Gezien het feit dat ABN Amro beursgenoteerd is, had de grootbank na die publicatie de informatie zelf ook moeten delen. Door dat niet te doen, onthield ABN beleggers toegang tot voorkennis, volgens de AFM. Dat de informatie uit het artikel klopte, werd voor aandeelhouders niet duidelijk. „Ernstig en verwijtbaar”, aldus de AFM. „Hiermee is het vertrouwen in de markt geschaad.”

In de publicatie van het FD die aanleiding was voor de boete stond dat de raad van commissarissen al voorsorteerde op het vertrek van Zalm en erop rekende nog datzelfde kalenderjaar een opvolger te presenteren. Dat gebeurde ook. CFO Kees van Dijkhuizen werd in november 2016 als opvolger gepresenteerd.