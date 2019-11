Zweedse OM staakt vooronderzoek Assange

Zweden heeft een gerechtelijk vooronderzoek naar aanranding door WikiLeaks-oprichter Julian Assange gestaakt. Justitie heeft onvoldoende bewijs om de Australiër te kunnen vervolgen. „Het bewijs is aanzienlijk verzwakt door de lange periode die is verstreken sinds de vermeende daden”, zei openbaar aanklager Eva-Marie Persson dinsdag.

De 48-jarige Assange zit momenteel een Britse celstraf van een jaar uit wegens het schenden van de voorwaarden van een borgtocht. Het Zweedse besluit Assange niet te vervolgen vergroot de kans dat hij wordt uitgeleverd aan de VS, waar justitie hem heeft aangeklaagd na het publiceren van vertrouwelijke overheidsdocumenten. De Britse regering heeft een Amerikaans uitleveringsverzoek al goedgekeurd, maar Assange vecht dit nog aan. Deze zaak dient in 2020.

De Zweedse zaak draaide om een beschuldiging uit 2010. Toen had de Australiër seks met een Zweedse vrouw die hij had ontmoet op een congres van WikiLeaks. Volgens de vrouw was dit terwijl zij sliep en gebruikte Assange tegen haar uitgesproken wens in geen condoom. Assange stelt dat de vrouw wél bij bewustzijn was en bovendien had ingestemd zonder condoom seks te hebben.

In 2010 vaardigde Stockholm een Europees aanhoudingsbevel uit tegen Assange, maar hij weigerde te komen uit angst om via Zweden aan de VS te worden uitgeleverd. In 2012 vluchtte hij de Ecuadoriaanse ambassade in Londen in en vijf jaar later stopte de Zweedse justitie het vooronderzoek. Nadat Assange in maart dit jaar uit de ambassade werd gehaald en werd opgepakt, heropende Zweden het vooronderzoek.

WikiLeaks zei dinsdag in reactie op het Zweedse nieuws dat de focus nu verlegd wordt naar „de dreiging waar Assange al jaren voor waarschuwt: de oorlogszuchtige vervolging door de Verenigde Staten en de dreiging die daarvan uitgaat voor het eerste amendement”. Dit amendement van de Amerikaanse grondwet regelt de vrijheid van meningsuiting en pers. (AP)