Zwaardere aanklacht tegen Jos B. in zaak Nicky Verstappen

Het OM heeft de aanklacht tegen Jos B., die verdacht wordt van het doden van Nicky Verstappen, verzwaard. Dat blijkt woensdag uit de regiezitting in de rechtbank van Maastricht. Volgens het OM heeft B. de destijds 11-jarige Verstappen voordat hij hem vermoordde seksueel misbruikt. Daarom verzwaart het OM de aanklacht naar gekwalificeerde doodslag, wat betekent dat iemand is gedood om een ander strafbaar feit te verhullen.

In eerste instantie wilde het OM B. vervolgen voor doodslag, waarop een maximale gevangenisstraf van vijftien jaar staat. Voor gekwalificeerde doodslag is de maximale straf levenslang. Tijdens de regiezitting kunnen de verdediging en het OM hun onderzoekswensen indienen, voordat de inhoudelijke behandeling van de zaak zal plaatsvinden. De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen B. begint volgend jaar.

Nicky Verstappen verdween in 1998 van een zomerkamp in Zuid-Limburg. Hij werd een dag later op de Brunssummerheide dood gevonden. Na jarenlang onderzoek kwam B. vorig jaar naar voren als voornaamste verdachte in de zaak. Zijn dna is gevonden op de onderbroek en pyjama van Nicky Verstappen. B. werd vorig jaar in Spanje aangehouden.

Tot nu toe heeft Jos B. alleen het bezit van kinderporno bekend. Woensdag herhaalde hij in de rechtszaal dat hij Nicky niet heeft ontvoerd, niet heeft misbruikt en niet om het leven heeft gebracht. Wel zei hij dat hij binnen twee weken aan de rechtbank zal laten weten óf hij zijn eerder beloofde schriftelijke verklaring over de gebeurtenissen zal toesturen.