‘Zeker vijftien vluchtelingen gedood bij aanvallen Syrisch leger op Idlib’

Bij aanvallen van het Syrische leger in de provincie Idlib zijn woensdag zeker vijftien bewoners van een vluchtelingenkamp om het leven gekomen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van reddingswerkers in het gebied. Onder de doden zijn zes kinderen. Ook zijn meerdere mensen gewond geraakt.

Het vluchtelingenkamp is gelegen in Kah, een dorpje in het noorden van Idlib. Volgens medewerkers van de Syrische hulporganisatie de Witte Helmen zijn verschillende tenten in vlammen opgegaan door aanvallen met grondraketten. Ook een nabijgelegen kraamkliniek zou zijn geraakt door het vuur van het leger van de Syrische president Bashar al-Assad. Ook hier vielen gewonden.

Eerder op de dag maakte het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten melding van een andere aanval in de regio. Bij deze luchtaanval zijn volgens het in Londen gevestigde observatorium zes burgers omgekomen en verschillende mensen gewond geraakt.

De provincie Idlib in het noordwesten van Syrië is een van de laatste gebieden waar rebellen het nog voor het zeggen hebben. In de regio wonen honderdduizenden Syriërs die de afgelopen jaren vluchtten voor het geweld van de burgeroorlog. Afgelopen augustus werd een staakt-het-vuren afgesproken in het gebied, maar deze is sindsdien herhaaldelijk gebroken.