Wijlen Martine Bijl wint NS Publieksprijs met ‘Rinkeldekink’

Het boek Rinkeldekink van Martine Bijl heeft de NS Publieksprijs 2019 gewonnen. De publieksprijs ging met 33 procent van de 111.000 stemmen naar het laatste boek van de dit voorjaar overleden presentatrice en actrice Bijl. Dat werd woensdagavond bekendgemaakt op tv bij De Wereld Draait Door, waar de weduwnaar van Bijl, Berend Boudewijn, de prijs in ontvangst nam.

De memoir van Bijl, waarin ze verslag doet van het leven na haar hersenbloeding in 2015, mag zich ‘Boek van het Jaar 2019’ noemen. Rinkeldekink versloeg prominente kanshebbers als Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer, de best verkochte Nederlandse roman van het afgelopen jaar, maar ook het populaire Taal voor de leuk van Paulien Cornelisse en de roman Otmars zonen van Peter Buwalda. Voor het eerst in de geschiedenis van de prijs werd ook een gedichtenbundel genomineerd: Pessimisme kun je leren van de herontdekte Lévi Weemoedt.

De genomineerden voor de NS Publieksprijs bestaan uit boeken van Nederlandstalige auteurs die in het jaar voorafgaand aan de bekroning het best verkocht werden – in dit geval tussen de zomer van 2018 en de zomer van 2019. Daarom deed dit jaar ook Wees onzichtbaar van Murat Isik mee, de roman uit 2017 die na winst van de Libris Literatuur Prijs in mei vorig jaar een bestseller werd.

Uitzonderlijke editie

Op meerdere manieren was deze editie van de prijs uitzonderlijk: het aantal uitgebrachte stemmen, dat ieder jaar groeit, kwam dit jaar voor het eerst uit boven de 100.000. En niet eerder won een overleden auteur, mits je de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2015 niet meetelt. Als Rinkeldekink won, zo beloofde Bijls uitgever Atlas Contact, zou het prijzengeld van 7.500 euro gedoneerd worden aan de Hersenstichting.

Bijl, die op 30 mei op 71-jarige leeftijd overleed, was bekend als actrice en comédienne uit de serie Het Zonnetje In Huis en presenteerde tot haar hersenbloeding het tv-programma Heel Holland Bakt. Rinkeldekink was het tweede prozawerk voor volwassenen van Bijl, die tussen 1969 en 2015 ook diverse kinderboeken schreef.

NRC noemde Rinkeldekink vorig jaar in een recensie een „ontdekkingsreis tegen wil en dank” en dat resulteerde in een „verbluffend boekje”, aldus recensent Judith Eiselin: „Integer en spitsvondig, nergens larmoyant. Bijl kan licht verwoorden wat loodzwaar is. En juist daardoor komt het binnen.”