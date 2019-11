Waar is het hoofd van Demang Lehman? ●●●●

Normaal gesproken is een reis per trein en bus naar een rommelige galerijwoning in Vlaardingen niet zo’n heel spannend gegeven, maar in de podcast Het verloren hoofd wordt dit aangekleed alsof Indiana Jones afdaalt in een schatkelder vol boobytraps. Het sissen van de bus, de zoemer van de flat, de voetstappen op de trap. In dit hoorspel is ieder geluid onheilspellend – behalve die keer dat er een neus gesnoten moest worden.

Waar luisteren we naar? De journalisten Nienke Zoetbrood en Mathijs de Groot nemen ons mee op expeditie (of trekken een tip na, zoals dat eigenlijk heet). Zoetbrood had een warrig berichtje via Facebook ontvangen. Van D.P. Tick, een Nederlands-Indische man in Vlaardingen die het als zijn levenstaak ziet om het hoofd van opstandeling Demang Lehman te vinden en terug te geven aan Borneo. Lehman, de Willem van Oranje van het eiland, bezweert Tick, werd 150 jaar geleden onthoofd door Nederlandse overheersers. Zijn hoofd zou verscheept zijn naar Nederland en het lichaam in Borneo begraven. Zolang die twee delen van elkaar gescheiden zijn heeft Lehman volgens Tick geen rust, evenmin de ziel van zijn Borneo.

Podcast Het verloren hoofd Aflevering 1 van 7. Iedere zondag. Begonnen op 17 november. Door: Nieuw Geluid, KRO-NCRV en NPO Radio 1. ●●●●●

De storytelling en poëtische uitweidingen zijn in deze eerste aflevering zo overdadig dat je bijna vergeet dat het serieuze onderzoeksjournalistiek is. Ondanks zijn „net iets te grote batikoverhemd” is Tick niet zomaar een tipgever: hij studeert al jaren op de Indonesische vorstenhuizen en is getrouwd met een nazaat hiervan. Zoetbrood is dochter van archeologen en van jongs af aan gefascineerd door oude schedels. Er is ook een zekere kans van slagen, omdat Nederlandse musea menselijke resten uit de koloniale tijd beheren. Aflevering één maakt zo bezien razend nieuwsgierig naar die andere zes.