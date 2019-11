Voor het eerst sinds 2002 geen EU-land op strafbankje voor begroting

De Europese Commissie start voor het eerst sinds 2002 geen strafprocedure tegen een lidstaat van de eurozone wegens een buitensporig begrotingstekort. Dat schrijft de Europese Commissie woensdag in haar jaarlijkse advies over de naleving van de Europese begrotingsregels, het zogeheten Stabiliteits- en Groeipact.

Voor 2020 vormt een reeks landen, waaronder Frankrijk, Italië, Spanje en België, wel een risico voor de naleving van het pact, dat is ontworpen om de stabiliteit van de euro te waarborgen. Dat betekent dat in hun ontwerpbegroting de staatsschuld vlak onder de afgesproken 60 procent van hun bruto binnenlands product zit of dat zij kampen met een begrotingstekort rond het maximum van 3 procent.

Nederland en Duitsland hebben daarentegen veel ruimte op hun begroting voor komend jaar. Zij moeten daarom juist meer investeren, adviseert de Europese Commissie. Dat advies sluit aan bij die van de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds, die al langer stellen dat de landen meer geld moeten steken in onder meer onderzoek en infrastructuur om zo economische groei te bevorderen. Het idee hierachter is dat ook andere landen hiervan kunnen profiteren.

Vorig jaar escaleerde de confrontatie tussen de Europese Commissie en de Italiaanse regering, die weigerde om een sluitende ontwerpbegroting voor 2019 in te dienen. Uiteindelijk bleek dat land bereid tot concessies. Landen die het Stabiliteits- en Groeipact schenden riskeren - in theorie - miljardenboetes.