In 2021: meer rijden met waterstofbussen

In 2021 rijden vijftig extra waterstofbussen door het land. Daarover heeft minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen, D66) woensdag afspraken gemaakt met de provincies Zuid-Holland en Groningen. Volgens Van Velhoven is rijden op waterstof een goede, uitstootvrije oplossing voor zwaar wegverkeer.

Twintig van de nieuwe waterstofbussen zullen volgend jaar al passagiers vervoeren. De bussen gaan rijden in Groningen, Zuid-Holland en rond Emmen. Het project kost zo’n 18,75 miljoen euro. De Europese Unie draagt 7,5 miljoen euro bij en de provincies Groningen, Zuid-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ieder 3,75 miljoen. Momenteel rijden acht waterstofbussen in het openbaar vervoer.

Grotere actieradius

Waterstofbussen hebben een groter bereik dan elektrische bussen die rijden op een accu. De meeste van de naar schatting vijfhonderd ‘zero-emissiebussen’ in Nederland rijden op een batterij. Van Veldhoven: „Waterstof heeft echt de toekomst als het gaat om zware vervoersmiddelen als bussen en vrachtwagens. Ze hebben een grote actieradius, zonder het klimaat en de luchtkwaliteit te belasten.”

Met de waterstofbussen hoopt het kabinet de schadelijke uitstoot van het openbaar vervoer terug te dringen. In 2030 moet alle bussen in het ov emissievrij rijden, zo werd deze zomer afgesproken in het Klimaatakkoord. Vanaf 2025 moet elke nieuwe bus zonder uitstoot gaan rijden.

Van Veldhoven hoopt dat ook vrachtwagens, schepen en treinen in de toekomst op waterstof kunnen gaan rijden. De waterstofbussen moeten bijdragen aan „de economische levensvatbaarheid van waterstoftankstations”. Momenteel staan er acht van deze vulstations in Nederland. Nog deze kabinetsperiode worden dat er twintig, verwacht het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.