Verzekeren voor de bucketlist

Wie bereidt zich voor op de impact van kanker, al voor de ziekte zich aandient? Daarvoor is er vanaf donderdag een opmerkelijke nieuwe verzekering. De Carpe Diempolis verzekert niet de zorgkosten van kanker, maar het bijbehorende financiële plaatje. Zoals onbetaald verlof om tijd met de zieke partner te kunnen doorbrengen, het inschakelen van een oppas voor de kinderen, alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie om te revalideren of zelfs het afwerken van een bucketlist.

De polis is bedacht door Sander Franken en Merel Franken-Servatius. Merel is ervaringsdeskundige: in 2002 werd ze als alleenstaande moeder geconfronteerd met leukemie bij haar zoon Joël, toen zeven jaar oud. Een financiële buffer was welkom geweest. Zoals voor huishoudelijke hulp in de weken die ze doorbracht in het ziekenhuis. Of voor opvang voor haar andere zoon. „Ik leunde zwaar op mijn omgeving, maar op een gegeven moment haken mensen af”, zegt Franken. „Constant zat ik met financiën in m’n hoofd.”

Met haar latere partner Sander, ondernemer uit de verzekeringswereld, bedacht ze de polis. Sander: „Honderdzestienduizend Nederlanders krijgen jaarlijks kanker. Men wil dan de tijd krijgen om voor elkaar te zorgen.” Merel: „In onze maatschappij kost tijd nu eenmaal geld.”

Zo’n polis voor financiële schade bij ziekte is nieuw in Nederland. Buitenlandse voorbeelden zijn er wel, zoals de Lump Sum Cancer Insurance in de VS. Dat keert geld uit voor experimentele behandelingen. In Duitsland keert ‘Getsurance’ een bedrag uit, bijvoorbeeld voor als het ziekengeld lager is dan salaris bij kanker, of als je je baan verliest.

Polisvoorwaarden

De premie hangt van leeftijd, gezondheid en het gewenste bedrag tussen de tien- en honderdduizend euro. Naar erfelijkheid in de familie wordt niet gevraagd. Een voorbeeld: een niet-rokend persoon van 30 jaar, met een gezond gewicht, betaalt maandelijks zo’n 16 euro om zich te laten verzekeren voor 30.000 euro. Sparenderwijs duurt het met dat maandelijks bedrag 154 jaar. Heeft dezelfde 30-jarige flink overgewicht, is het maandbedrag rond de 23 euro.

Als de verzekerde – of diens kind tot achttien jaar – kanker krijgt, wordt de som geld in één keer op de bankrekening gestort. De helft van de winst van Carpe Diempolis gaat naar KWF.

Er is één belangrijke kanttekening: de verzekering loopt tot 65 jaar. Terwijl twee op drie mensen met kanker ouder zijn dan 65. Bij die leeftijd stopt de polis en komt er geen restitutie. „Anders wordt het onbetaalbaar”, zegt Sander Franken. „Daarnaast hebben jongere mensen minder de gelegenheid gehad om vermogen op te bouwen.”

Verzekeren kan niet als er al een vermoeden is van kanker. Na zes maanden polis betalen wordt een diagnose kanker geaccepteerd door de ondernemers. „In de verzekeringswereld geldt: een brandend huis kan je niet verzekeren”, zegt Franken. „Anders zouden mensen die het al weten zich gaan verzekeren, dan wordt het onbetaalbaar.”

Ander punt: hoe cru is het om jaren premie af te dragen, en dan een ziekte te krijgen als ALS, of een hartaanval? Sander erkent dat het wrang is. „Wij hebben ons specifiek op kanker gericht omdat het toch ziekte nummer 1 is. En, laten we eerlijk zijn, de kans dat je op je 30ste een hartaanval krijgt is niet zo groot als kanker. Bovendien past zo’n polis bij de aard van de ziekte: jaren chemokuur heeft een enorme financiële impact.”

Fenomeen uit de zakenwereld

De ondernemers achter de Carpe Diempolis kunnen niet eenzijdig de polis opzeggen. „Deze ondernemers mogen onder hele bijzondere omstandigheden wel eenzijdig de polisvoorwaarden wijzigen of de premie – ook als is gezegd dat die de hele looptijd gelijk blijft”, zegt Caspar Janssens, consumentenrechtadvocaat bij Ploum Rotterdam Law Firm. De AFM laat weten dat het in algemene zin zo is dat een klant bij een faillissement van zo’n partij, nog steeds zijn product heeft bij de aangesloten verzekeraar, hier is dat Squarelife.

De polis is redelijk uitzonderlijk. Wel is het zo dat particulieren steeds meer kunnen kiezen binnen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Zoals polissen speciaal voor zware beroepen als stucadoren, of budgetvarianten voor zzp’ers. Hele specifieke verzekeringen zoals deze nieuwe polis, waren eigenlijk vooral een fenomeen uit de zakenwereld. „Daar kan je het zo gek niet bedenken”, zegt Hugo Bijleveld, advocaat in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. „Van de week was ik bezig met een regenverzekering die een concertorganisator had afgesloten, bevreesd voor omzetderving als het zou gaan regenen. Er zijn speciale verzekeringen voor de bruikleen van kunst, verzekeringen tegen cyberaanvallen. De verzekeringsmarkt is gigantisch en dijt steeds meer uit.”