Verstekelingen Vlaardingen zeggen uit Koeweit en Irak te komen

De 25 mensen die dinsdagavond in Vlaardingen uit een koelwagen op een veerboot werden gered komen vermoedelijk uit het Midden-Oosten, voornamelijk uit Koeweit en Irak. Dat meldt de politie woensdag op basis van hun eerste verklaringen. De politie houdt een slag om de arm omdat de verstekelingen geen identiteitspapieren bij zich hadden.

De 39-jarige Roemeense chauffeur van de koelwagen waar de verstekelingen in werden aangetroffen is aangehouden. De politie onderzoekt zijn betrokkenheid. Het is nog onduidelijk of hij wist dat de verstekelingen in zijn koelwagen zaten. Illegale migranten weten soms op ingenieuze wijze in een vrachtwagen te klimmen (vandaar de naam ‘inklimmers’) als de chauffeur zijn wagen op een rustplaats heeft geparkeerd.

De 25 inklimmers werden dinsdagavond ontdekt in een koelcontainer aan boord van de Britannia Seaways van de Deense rederij DFDS, die onderweg was naar het Britse Felixstowe. Zes van hen zijn volgens de politie minderjarig.

Engeland is voor veel verstekelingen het einddoel, blijkt uit eerdere incidenten. Inklimmers hopen daar, in het illegale circuit, relatief makkelijk geld te kunnen verdienen. In Nederland en andere Europese landen is dat lastiger omdat er hoge boetes staan op illegale arbeid en er strenge controles plaatsvinden. Ook zijn er in Engeland vaak al landgenoten aanwezig die kunnen helpen en (een beetje) de taal spreken.

Hulpdiensten massaal aanwezig

Na ontdekking van de verstekelingen keerde het schip in allerijl terug naar de Vulcaanhaven in Vlaardingen. De opvarenden, die zich schuil hielden in een koelcel, zouden kampen met onderkoelingsverschijnselen en hun toestand was onduidelijk. Hulpverleners rukten daarom massaal uit, extra alert door de vondst van 39 doden in een vrachtwagen in het Engelse Grays ongeveer een maand geleden.

„Er werd meteen enorm opgeschaald”, zegt burgemeester burgemeester Annemiek Jetten van de gemeente Vlaardingen woensdagochtend tegen NPO Radio 1. „We wisten - met het in incident in het Verenigd Koninkrijk nog vers in het geheugen - niet wat we konden verwachten. We waren op het ergste voorbereid.” Twee opvarenden werden dinsdagavond „voor extra medische zorg” opgenomen omdat zij zich niet lekker voelden. In de loop van de nacht werden ze uit het ziekenhuis ontslagen, meldt de politie. De rest is in „redelijke gezondheid”, aldus Jetten.

Alle verstekelingen zijn aangehouden. Ze worden overgedragen aan de AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel) en verhoord. De politie-afdeling gaat ook onderzoeken of ze in een ander land een verblijfsvergunning hebben aangevraagd. Als dat het geval is, worden ze daarheen teruggestuurd.

‘Stijgende trend baart ons zorgen’

Volgens burgemeester Jetten van Vlaardingen stijgt het aantal verstekelingen dat rond de Vulcaanhaven aangetroffen wordt al een aantal jaren. „We zien een stijgende trend, dat baart ons zorgen. We zijn er alerter op aan het worden. Hoe vervelend ook, ik ben blij dat er geen slachtoffers zijn. We proberen het systeem steeds sluitender te krijgen om te voorkomen dat mensen dit doen.” Jetten heeft politie en justitie gevraagd om onderzoek te doen naar mogelijke gaten in de controles, zei ze tegen NPO Radio 1.

Cijfers van de Koninklijke Marechaussee bevestigen die trend. In de eerste negen maanden van dit jaar trof de marechaussee 730 mensen aan die vanuit Nederland illegaal het Verenigd Koninkrijk probeerde te bereiken of daarin slaagden. In heel 2018 ging het om ongeveer 740 mensen. De meeste verstekelingen die illegaal het VK probeerden te bereiken werden dit jaar in Hoek van Holland (330 mensen), de Rotterdamse haven Europoort (210) en in IJmuiden en Vlissingen-Oost aangetroffen (allebei circa tien mensen).