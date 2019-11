Staatssecretaris wil verplichte tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden

Alle 430.000 bijstandsgerechtigden moeten een tegenprestatie gaan leveren. Dat stelt staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken, VVD) woensdag in een Kamerbrief. Alle gemeenten moeten mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, gaan vragen iets in ruil te doen. Het verschilt per persoon wat de tegenprestatie inhoudt.

Bijstandsgerechtigden moeten een bijdrage aan de maatschappij leveren in de vorm van een baan, leerwerk, een re-integratietraject, stage, vrijwilligerswerk, een studie of taalcursus, het accepteren van schuldhulp of het verlenen van mantelzorg. Wat er gebeurt als een bijstandsgerechtigde weigert mee te werken, is onduidelijk. Van Ark zegt in De Volkskrant met gemeenten te willen overleggen over eventuele strafmaatregelen.

Volgens Van Ark is de maatregel niet alleen een tegenprestatie voor het geld dat deze groep Nederlanders maandelijks ontvangt, ook moet de verandering ervoor zorgen dat bijstandsgerechtigden „sociaal geactiveerd” worden. Dit is volgens de staatssecretaris „ten behoeve van de eigen ontwikkeling”.

In dezelfde Kamerbrief kondigt Van Ark een versoepeling van de taaleis voor uitkeringsgerechtigden aan. Hoewel de eis dat uitkeringsgerechtigden basaal Nederlands moeten begrijpen blijft staan, moet het voortaan mogelijk zijn deze aan te passen voor personen die minder goed kunnen leren.