Sigrid zingt met aanstekelijke lichtheid in TivoliVredenburg

Voor een artiest die begin dit jaar haar debuutalbum uitbracht heeft de Noorse Sigrid geen gebrek aan hits.

Van Sucker Punch werden nu al acht singles getrokken, elk met een kleurige videoclip. Het onmiskenbare poptalent van de 23-jarige Sigrid Solbakk Raabe wordt ten volle benut. Nu al kan ze een avond vullen met zoveel herkenbare nummers dat het op een greatest hits-show begint te lijken.

Haar internationale opmars begon met ‘Don’t Kill My Vibe’, een kordaat liedje waarin ze oppert dat ze niet over zich heen laat lopen. Het is een stevige beginselverklaring van een zangeres die een verfrissende lichtheid laat zien in alles wat ze doet. Ze dartelt over het podium als een gewichtloos elfje en zingt met soepele uithalen, waartussen ze soms een frivool „hup” laat horen. Het mild bombastische ‘Mine Right Now’ wordt meteen gevolgd door de introspectie van ‘In Vain’, een klein liedje met een simpele gitaar dat opbouwt naar een daverende finale.

Haar sobere verschijning in spijkerbroek en wit T-shirt stemt overeen met de onnadrukkelijke souplesse waarmee haar drie muzikanten de begeleiding uit hun mouw schudden. Eén achtergrondzangeres ondersteunt haar in hetzelfde register, waardoor het soms lijkt of er twee Sigrids uit de speakers klinken. Een bos rozen pakt ze aan met oprechte verbazing, alsof ze voor het eerst een bloemetje krijgt. Solo achter de piano toont ze dat haar talent verder reikt dan vluchtig popmateriaal. Vooral in het nieuwe ‘Home To You’ (uit de film The Aeronauts) ontpopt ze zich als een Carole King van de nieuwe generatie.

Nadat de show abrupt moest worden stilgelegd omdat er iemand onwel werd in het publiek, pakt Sigrid de draad gemakkelijk op met de naar ouderwetse disco neigende muziek van ‘Strangers’ en ‘Don’t Feel Like Crying’. Haar lichtheid is aanstekelijk: na afloop huppel je naar buiten.

Pop Sigrid. Gehoord: 19/11, TivoliVredenburg, Utrecht. ●●●●●