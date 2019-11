Seniorenflat

We gaan naar een familiefeestje en mijn schoonouders, beiden energieke tachtigers, rijden mee. Ze zijn al een poosje van plan hun royale woning te verruilen voor een seniorenappartement met bij hun leeftijd passende voorzieningen. Inmiddels hebben ze het oog laten vallen op een prachtig complex dat aan al hun wensen voldoet. Maar er moet maar net plaats zijn.

„Waar is het wachten eigenlijk op?” vraagt mijn schoondochter vanaf de achterbank. „Nou, er moet eerst iemand doodgaan”, legt mijn schoonmoeder uit. „Hoezo”, is de reactie. „Mogen jullie er dan niet met zijn tweeën in?”

