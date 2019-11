Senaat VS steunt demonstranten Hongkong met wet

De Amerikaanse Senaat heeft dinsdag unaniem een wet aangenomen ter ondersteuning van mensenrechten in Hongkong, na maandenlange demonstraties in de semi-autonome Chinese stad die door China met geweld worden onderdrukt. China heeft die stap fel veroordeeld. Dat meldt persbureau AP.

De Hong Kong Human Rights and Democracy Act schrijft sancties voor tegen functionarissen in China en Hongkong die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen. Het Huis van Afgevaardigden heeft vorige maand soortgelijke wetgeving goedgekeurd.

Volgens de wetgeving, die na definitieve goedkeuring door het Congres nog moet worden getekend door president Donald Trump, moet de speciale handelsstatus die de VS toekennen aan Hongkong voortaan jaarlijks worden geëvalueerd. De status mag alleen gehandhaafd blijven als Hongkong voldoende autonomie blijft houden.

„De goedkeuring van deze wet is een belangrijke stap om overheidsfunctionarissen uit China en Hongkong verantwoordelijk te houden voor de eroderende autonomie van Hongkong en de mensenrechtenschendingen”, zei senator Marco Rubio, een Republikein uit Florida.

Verbod op levering van traangas en rubberen kogels

De Senaat nam ook een tweede wet aan, eveneens unaniem, om de export van middelen te verbieden die de politie van Hongkong gebruikt om demonstranten mee aan te vallen, zoals traangas, pepperspray, rubberen kogels en stroomstootwapens.

China is fel tegen kritiek op de manier waarop het land reageert op de protesten in Hongkong. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten de Amerikaanse stappen te beschouwen als onnodige bemoeienis met een interne aangelegenheid. „De kwestie waar Hong Kong mee te maken heeft gaat niet over mensenrechten of democratie, maar over het stoppen van geweld en chaos, het handhaven van de rechtsstaat en het zo snel mogelijk herstellen van de orde,” stelt een woordvoerder van het ministerie woensdag in een verklaring. Het land waarschuwt voor „negatieve gevolgen” voor de VS. „China zal stevige tegenmaatregelen nemen om onze nationale soevereiniteit, veiligheid en onze ontwikkelingsinteresses verdedigen als de Verenigde Staten verkeerde beslissingen blijven maken.” Ook de regering in Hong Kong noemde de Amerikaanse acties „onnodig”.

Het is onduidelijk of Trump bereid is de wetgeving te tekenen. De president heeft nauwelijks sympathie getoond voor de pro-democratische beweging in Hongkong. Bovendien compliceren de maatregelen van het Congres de slepende handelsbesprekingen van het Witte Huis met China. Aan de andere kant wijst de unanimiteit van de Senaat erop dat een eventueel veto van Trump ongedaan kan worden gemaakt (daarvoor is tweederde meerderheid nodig in zowel de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden).