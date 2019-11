Politie vindt handgranaat voor deur van Haarlems stadhuis

Het stadhuis van Haarlem is dinsdagmiddag tijdelijk ontruimd vanwege een granaat voor de deur van het gebouw. Dat meldt de politie. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de granaat weggehaald. De trap is nog afgezet, maar de rest van de omgeving is weer vrijgegeven.

Het is onduidelijk wie de granaat voor het stadhuis heeft neergelegd en met welke bedoeling. De politie kan niet zeggen of er een verband is met de bedreigingen tegen de burgemeester van de stad, Jos Wienen. Hij wordt al maanden extra beveiligd vanwege dreigingen uit onbekende hoek. In maart werd ook al een verdacht voorwerp gevonden voor de deur van het stadhuis. Toen ging het om een lege koffer.

Wienen moest maandenlang onderduiken in een safehouse vanwege de bedreigingen. Afgelopen augustus werd bekend dat de beveiliging is teruggeschroefd. Sindsdien kan de burgemeester weer zonder zichtbare beveiliging over straat en geregeld in zijn eigen huis slapen.

De Haarlemse burgemeester treedt hard op tegen criminaliteit in zijn gemeente. Hij zette onder meer motorclub Hells Angels uit haar clubhuis, wat voor speculaties zorgde dat leden van deze club achter de bedreigingen zitten. De Hells Angels ontkennen dat.