Neef van topcrimineel Ridouan Taghi gearresteerd in moordzaak advocaat

De Amsterdamse recherche heeft woensdagochtend een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag op advocaat Derk Wiersum. Het gaat om Anouar Taghi. Hij is volgens bronnen de neef van Ridouan Taghi, de meest gezochte crimineel van Nederland.

De politie doet over zijn identiteit van de aangehouden man geen mededelingen omdat hij in beperkingen zit en alleen met zijn advocaat mag communiceren. Het onderzoek naar de aanslag is nog altijd in volle gang en een woordvoerder van de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

De Amsterdamse politie heeft na de moord op Wiersum op 18 september 2019 een ongekend groot onderzoeksteam op de zaak gezet. Circa 125 rechercheurs hebben bijna twee maanden lang 24 uur per dag onafgebroken aan het onderzoek gewerkt.

Drie auto’s

In het onderzoek ging veel aandacht uit naar camerabeelden uit de woonomgeving van de vermoorde advocaat. Daarop zijn drie auto’s te zien die in de maanden voor de moord zijn gebruikt bij het observeren van de advocaat: een witte Opel Combo, een grijze Volkswagen Transporter en een blauwe Renault Megane. In die blauwe Megane hebben forensisch experts belangrijke sporen gevonden. Daarbij zijn al snel meerdere mannen in beeld gekomen, onder wie de woensdag aangehouden verdachte.

Op 1 oktober is een eerste verdachte aangehouden. Deze persoon wordt gelinkt aan de witte Opel Combo die in de dagen voor de moordaanslag in de buurt van de woning van Wiersum is gezien. Deze man zit in voorlopige hechtenis. Begin januari 2020 zal de voortgang van deze zaak tijdens een tussentijdse zitting aan de rechtbank worden voorgelegd.

De witte Opel Combo is, zo bevestigen een aantal goed geïnformeerde bronnen, ook in een ander opsporingsonderzoek opgedoken. Daarover zijn geen details bekendgemaakt.

Vorige week zijn twee personen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij heling van een van de gestolen auto’s die bij de aanslag op Wiersum is gebruikt. Deze mannen hebben verder niks met de moord te maken en zijn na verhoor vrijgelaten.

Audibende

De aangehouden neef Anouar Taghi is geen onbekende van de politie. Hij behoorde in het verleden tot de beruchte ‘Audibende’: een groep van circa 150 Utrechtse criminelen die zich jarenlang heeft bezig gehouden met plofkraken, veelal in Duitsland. Daarbij maakten ze gebruik van snelle Audi’s. In maart 2016 was Anouar Taghi een van de inzittenden van een vluchtauto die, na een plofkraak op de Sparkasse in het Duitse Meppen, met hoge snelheid uit de voeten maakte. De Audi waarin de mannen reden vloog uit de bocht en crashte tegen een boom. Een van de inzittenden, Sadik Changachi, kwam door het ongeluk om het leven. Anouar Taghi wist te ontvluchten maar werd later, op aangeven van een taxichauffeur, alsnog opgepakt. In juni 2016 werd hij door de rechtbank Niedersachsen veroordeeld tot 4 jaar cel.

Familieleden van Taghi, die geen bezwaar heeft tegen het noemen van zijn volledige naam, duiken vaker op in strafrechtelijke onderzoeken. Twee broers van Ridouan Taghi werden eerder dit jaar in Marokko veroordeeld voor een aanslag op een terras van een café in Marrakech, waarbij in 2017 een zoon van een rechter werd vermoord. De jongen werd door de schutters aangezien voor een criminele rivaal van Taghi. De broers zijn veroordeeld voor hun aandeel bij het voorbereiden van die aanslag.