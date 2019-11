Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi naar Internationaal Gerechtshof

Aung San Suu Kyi, de leider van de burgerregering in Myanmar en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1991, komt naar het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in het Vredespaleis in Den Haag om haar land te verdedigen in een rechtszaak over mensenrechtenschendingen tegen de Rohingya. Dat meldt persbureau Reuters woensdag.

Gambia heeft de zaak vorige week aangespannen namens de Organisatie voor Islamitische landen (OIC). Volgens de 57 aangesloten landen is er sprake van genocide op de moslimminderheid in Myanmar. Omdat alleen landen een zaak kunnen aanspannen bij het ICJ, heeft het overwegend islamitische Gambia de zaak aangespannen. Het land eist dat Myanmar onmiddellijk stopt met de discriminatie van de Rohingya.

Volgens Gambia heeft Myanmar het VN-Genocideverdrag uit 1948 niet nageleefd. Twee jaar geleden verjoeg het leger van het overwegend boeddhistische Myanmar de Rohingya uit de deelstaat Rakhine. Ruim 700.000 Rohingya sloegen op de vlucht naar omliggende landen en minstens negenduizend mensen kwamen om het leven. De Verenigde Naties spraken van „genocidale intenties”. Myanmar en leider Aung San Suu Kyi ontkennen echter dat er sprake was van genocide.

Huisarrest

In 1989 plaatste het militaire regime in Myanmar politicus Aung San Suu Kyi van de beweging voor mensenrechten en democratie onder huisarrest in Rangoon. Een jaar later won ze, terwijl ze werd vastgehouden, de verkiezingen, maar die uitslag werd niet erkend door de junta. In 1991 won ze de Nobelprijs voor de Vrede, en pas in 2010 werd Aung San Suu Kyi vrijgelaten. Enkele jaren later mocht ze weer deelnemen aan de verkiezingen.

In 2015 organiseerde Myanmar voor het eerst weer vrije verkiezingen, hoewel het leger nog altijd veel macht heeft in het land. De partij van Suu Kyi behaalde een meerderheid en een jaar later werd ze het hoofd van de regering. Internationaal heeft Suu Kyi veel kritiek gekregen omdat ze zich niet heeft uitgesproken tegen het geweld tegen de Rohingya. Zo trok onder meer Amnesty International een onderscheiding voor Suu Kyi in.

Naast het Internationaal Gerechtshof doet ook het Internationaal Strafhof in Den Haag onderzoek naar de deportatie van de Rohingya. Waar het Gerechtshof conflicten tussen landen behandelt, oordeelt het strafhof over strafzaken tegen individuen. Daarnaast hebben de VN een onderzoeksorgaan opgericht dat bewijs moet verzamelen voor rechtszaken tegen de legertop van Myanmar. Pogingen om de Rohingya terug te laten keren naar Myanmar zijn tot nu toe mislukt.