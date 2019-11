Nederlanders maken kans op Grammy Award

Meerdere Nederlanders maken kans op een Grammy Award, ‘s werelds belangrijkste muziekprijs. De 19-jarige producer YoungKio (Kiowa Roukema) maakt met de hit Old Town Road van rapper Lil Nas X en zanger Billy Ray Cyrus kans op de prijs ‘Record of the Year’. Als de plaat wint, mogen ook de producers en geluidstechnici de prijs in ontvangst nemen.

De nominaties werden woensdag bekendgemaakt in Los Angeles. Het nummer Old Town Road stond maandenlang op nummer één in de Amerikaanse hitlijsten. Het nummer neemt het op tegen zeven andere hits: Hey, Ma van Bon Iver, Bad Guy van Billie Eilish, 7 Rings van Ariana Grande, Hard Place van H.E.R., Talk van Khalid, Truth Hurts van Lizzo en Sunflower van Post Malone & Swae Lee.

Naast YoungKio is ook Altin Gün, een Amsterdamse band die Turkse psychedelische folkrock maakt, genomineerd voor een ‘World Music Grammy’. Het Nederlandse Metropole Orkest maakt kans op twee Grammy’s. Met What Heat is het orkest, samen met wereldmuziekgroep Bokanté, genomineerd voor ‘Best World Music Album’. Ook maakt het Metropole Orkest kans op een prijs in de categorie ‘Best Arrangement, Instrumental and Vocals’.

De Nederlander Jaap van Zweden, chef-dirigent van het New York Philharmonic, is twee keer genomineerd voor zijn aandeel in het werk Fire In My Mouth van componist Julia Wolfe in de categorieën ‘Best Engineered Album’, ‘Best Contemporary Classical Composition’. Verder maken dirigent Marc Albrecht, het Nederlands Philharmonisch Orkest en het koor van De Nationale Opera kans op een prijs met de opera Wozzeck in de categorie ‘Best Opera Recording’.

Diversiteit

De Grammy’s, die op 26 januari worden uitgereikt, staan dit jaar voornamelijk in het teken van nieuwkomers en diversiteit. Ook dit jaar doet hiphop het redelijk goed bij het prestigieuze muziekprijzenfestival. Dat heeft lang geduurd, want jarenlang gingen de prijzen aan hiphopartiesten voorbij. Tot rapper Childish Gambino vorig jaar vier Grammy’s binnensleepte. Hij kwam echter niet opdagen bij de uitreiking, uit protest tegen de Grammy’s die volgens hem te weinig aandacht besteden aan hiphop.

Zangeres en rapper Lizzo tijdens een optreden in Los Angeles. Lizzo sleepte de meeste nominaties binnen: acht. Foto Chris Pizzello/AP

Pop- en R&B-zangeres en rapper Lizzo hoort dit jaar bij de grootste kanshebbers. Het fenomeen van 2019, die met haar songs veel aandacht besteedt aan gender, seksualiteit en uiterlijk, sleepte acht Grammy-nominaties binnen, de meeste dit jaar. Ze is onder meer genomineerd voor de categorieën ‘Album of the Year’, ‘Record of the Year’ en ‘Best New Artist’.

Vlak achter haar zitten de zwarte, homoseksuele country-rapper Lil Nas X, van Old Town Road, en zangeres Billie Eilish, die grote hits scoorde met Bad Guy en Bury a Friend. De afgelopen jaren kreeg de organisatie van de Grammy Awards geregeld kritiek vanwege het gebrek aan diversiteit. Dit jaar is de diversiteit onder het aantal genomineerden groter.