‘Meer banen luchtvaartsector als vliegtaks niet wordt ingevoerd’

Volgens de internationale luchtvaartorganisatie IATA kan de Nederlandse luchtvaartsector in 2037 40.000 extra banen hebben gecreëerd. Dat staat in een rapport dat woensdag is verschenen. Als voorwaarde voor de groei stelt IATA dat geen nieuwe milieubelastingen worden ingevoerd en de limiet voor het aantal vluchten in Nederland wordt verhoogd.

IATA berekende dat de Nederlandse luchtvaartsector in 2037 ook het bbp met 8 miljard euro kan hebben verhoogd als de concurrentiepositie wordt versterkt. Op dit moment bedraagt de economische bijdrage van de luchtvaartsector in Nederland volgens IATA zo’n 22 miljard euro - 3,2 procent van het bbp. Als de concurrentiepositie juist wordt verzwakt kunnen er volgens de luchtvaartorganisatie ruim 80.000 banen van de huidige 306.000 banen in de sector verloren gaan.

Het milieu is volgens IATA wel een belangrijke uitdaging, temeer omdat de luchtvaartindustrie in 2050 de CO₂-uitstoot met de helft moet hebben verminderd ten opzichte van 2005. Om dat doel te halen zijn volgens de luchtvaartorganisatie investeringen nodig in duurzame brandstoffen en nieuwe hybride-elektrische technologieën.

Eerder op woensdag bleek uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek dat de luchtvaartsector goed is voor de helft van de uitstoot van alle broeikasgassen in de transportsector. De uitstoot van vliegtuigen nam met 13 procent toe, waar de uitstoot van vervoer over water en de weg wel werd teruggedrongen. Volgens het CBS stootte de transportsector in 2018 26 miljard kilogram aan CO₂-equivalenten uit.