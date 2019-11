‘Medewerkers Britse ambassade in Hongkong gemarteld in China’

Een voormalige medewerker van de Britse ambassade in Hongkong, de 29-jarige Simon Cheng, zegt afgelopen zomer twee weken door de Chinese geheime politie te zijn gemarteld. De Britse regering zegt hierop „geschokt en verbijsterd” te zijn, en heeft de Chinese ambassadeur op het matje geroepen in Londen. Dat melden internationale persbureaus woensdag.

Bij een bezoek aan het vasteland van China werd Cheng begin augustus opgepakt en meer dan twee weken vastgehouden. Tijdens zijn detentie zegt Cheng te zijn geslagen en te zijn vastgeketend met gespreide armen en benen. Ook zou hem slaap onthouden zijn. De Chinese geheime politie zou geprobeerd hebben informatie over Hongkongse activisten uit hem te krijgen. Ook wilden ze dat hij zou bekennen dat de Britse overheid de protesten aanjaagde met geld en apparatuur en dat Cheng persoonlijk gewelddadige demonstraties organiseerde. Cheng zegt alles te hebben ontkend. Cheng deed zijn uitspraken tegen The Wall Street Journal en de Britse omroep BBC.

„Het komt neer op marteling”, zegt Dominic Raab, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, die de ambassadeur om die reden ontbood. „We verwachten dat de Chinese autoriteiten onderzoek gaan doen en degene die verantwoordelijk zijn, straffen”, aldus Raab. Zijn Chinese ambtgenoot noemt de aantijgingen „ongegrond”.

Diplomatieke spanningen

Cheng is een staatsburger van Hongkong. Zijn belangrijkste rol bij de ambassade als handelsattaché was het aantrekken van investeerders voor Schotland. Hiervoor reisde hij vaak op en neer tussen Hongkong en het vaste land van China. Toen de protesten in Hongkong uitbraken kreeg hij er een taak bij: informatie verzamelen over de demonstraties. Hiertoe sloot Cheng zich aan bij Facebookgroepen en ging hij naar betogingen. De Britse regering en ambassade stellen dat hij dit enkel deed met als doel te observeren.

De onrust in Hongkong leidde eerder deze week ook al tot diplomatieke spanningen. In de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) nam de Amerikaanse Senaat unaniem een wet aan ter ondersteuning van mensenrechten in Hongkong. Het gaat om sancties tegen Chinese en Hongkongse functionarissen die zich schuldig hebben gemaakt aan mensenrechtenschendingen. Daarnaast wil de Senaat een verbod op de export van middelen die de politie van Hongkong gebruikt tegen demonstranten, zoals traangas, pepperspray, rubberkogels en stroomstootwapens.