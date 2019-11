Kunsthandelaar Jop Ubbens debuteert op PAN Amsterdam: ‘Het is zo leuk om over kunst te praten’

Kunst- en antiekbeurs PAN opent zondag 24 november in de RAI in Amsterdam. Deze 33ste editie van de beurs duurt t/m 1 december. Toegang 20 euro. Inl: pan.nl Lees ook Max Beckmann weer thuis in Laren. En twee kijktips voor de PAN onder dit artikel

„Ubbens Art gaat naar de Beurs!” Voormalig Christie’s-directeur Jop Ubbens (1959) maakte met een jolig persbericht bekend zijn driejarig bestaan als zelfstandig ondernemer te vieren met zijn eerste beursdeelname. Ubbens Art is de opvallendste nieuwkomer op PAN Amsterdam, de kunst- en antiekbeurs die komend weekeinde voor de 33ste keer van start gaat.

Ubbens – kunsthistoricus en gecertificeerd taxateur – werkte bijna dertig jaar bij Christie’s. Hij begon als stagiair en eindigde als ‘chairman’ van de Nederlandse vestiging van het veilinghuis. In zijn laatste jaren kreeg hij vanuit Londen het consigne om te saneren. De afdelingen voor oude meesters en negentiende-eeuwse kunst moesten verdwijnen.

Dat Christie’s een gezonde middenmarkt in Nederland heeft afgebroken vanwege een strategische keuze voor het topsegment van de kunstmarkt noemt Ubbens „een begrijpelijke maatregel waar ik geen begrip voor had”.

Aquarel van Pierre de Vaucleroy. Vraagprijs bij Ubbens op PAN: 4.200 euro Foto Michiel Elsevier Stokmans

De onvrede over de bedrijfsstrategie was het laatste zetje dat hem in 2016 deed besluiten ook zichzelf weg te bezuinigen en kunsthandelaar te worden. Een stap waar hij al jaren tegenaan had gehikt. „Maar ik was bang voor het ondernemerschap. Ik vreesde de zelfstandigheid en de financiële risico’s.”

Met Ubbens Art stapte Ubbens in een gat dat hijzelf had helpen creëren: hij specialiseerde zich vooral in negentiende-eeuwse kunst. Ubbens: „Ik vind het nog altijd jammer dat Sotheby’s en Christie’s daarvoor in Nederland geen platform meer bieden. Maar het is goed voor handelaren, dat wel.”

Bij de verkoop van honderden kunstwerken is hij de afgelopen jaren betrokken geweest. Hij begon als makelaar, en bemiddelde tussen particulieren. Inmiddels koopt hij ook kunstwerken in, een voorwaarde om aan beurzen als PAN te mogen deelnemen. Ook regelt Ubbens de verkoop van complete boedels en onderhandelt hij namens klanten met veilinghuizen. Met een lach: „Ik weet wat veilinghuizen aan marge kunnen weggeven.”

Regelmatig profiteert hij van zijn oude netwerk, zegt hij, wijzend op een groot, negentiende-eeuws portret van een man met stevige bakkebaarden. „Dat zag ik toevallig bij een klant thuis. Een anoniem portret van een onbekende schilder – hooguit 1.000 euro op een achterafveiling, zullen veel taxateurs zeggen. Maar ik herkende de signatuur: F. R. Hidalgo. Dat is Felix Resurección Hidalgo, een Filippijnse kunstenaar. In mijn tijd bij Christie’s leerde ik een Amerikaanse verzamelaar kennen die dol is op zijn werk. Aan hem heb ik het portret voor een mooie prijs verkocht.”

Een 43,5 vierkante meter grote stand op PAN kost hem zeker 25.000 euro. Een forse investering, die de volgende stap in zijn loopbaan als kunsthandelaar markeert. „Ik wil laten zien dat ik er nog ben. En ik heb altijd al een keer aan een beurs willen meedoen. Het is zo leuk om over kunst te praten. De kijkdagen bij veilingen, die mis ik echt. Rondlopen en bezoekers aanspreken, uitleg geven, een weerwoord krijgen, daar geniet ik van.”

Charles van den Eycken (1859-1923), Capteur difficile (olieverf op doek op paneel, 15,5 x 18,5 cm Foto Michiel Elsevier Stokmans

In zijn segment, de negentiende eeuw, zijn diverse handelaren actief. „Hoe kan ik me onderscheiden? Dat speelt voortdurend door mijn hoofd”, zegt Ubbens. Hij probeert steeds kieskeuriger te worden en te selecteren op kunstwerken met een eigen en afwijkend karakter. „Als ondernemer heb ik geleerd om ‘nee’ te zeggen. Moderne kunst ga ik niet doen. En de realistische kunst van Henk Helmantel of de beelden van Kees Verkade evenmin. Met alle liefde verwijs ik de eigenaren door naar collega’s. Met mijn keuzes wil ik als handelaar graag dicht bij mezelf blijven.”

Ook op de PAN bij andere stands: Te koop voor 16.500 euro Wat Keramiek van Erik Andriesse (1957-1993): Schedelvaas (1993, geglazuurd steengoed met hoogreliëf, 25 cm hoog) Aangeboden doorDe Expeditie / Zsa-Zsa Eyck Bijzonderheid De Expeditie presenteert een solo-presentatie van de jong gestorven Erik Andriesse. Alle werken komen rechtstreeks uit zijn nalatenschap. Deze vaas met een bavianenschedel is een van de laatste werken die de kunstenaar maakte. Er moeten echt bloemen in, zegt galeriehoudster Zsa-Zsa Eyck: „Leven en dood bij elkaar, en die bravoure-oren, het is typisch Erik. Als het water in de vaas hoog staat, komen er traantjes uit de ogen van de aap.” Te koop voor 27.500 euro Wat Sculptuur van Peter Struycken (1939): Wit + 2 Grijzen (1966, lak op perspex, 60×60×60 cm.) Aangeboden doorLennart Booij Fine Art and Rare Items uit Amsterdam Bijzonderheid Na een solotentoonstelling in 1966 die zowel in het Stedelijk Museum Amsterdam als het Groninger Museum te zien was, raakte het beeld zoek. Een student kunstgeschiedenis ontdekte het beeld decennia later bij een particulier die het als bijzettafeltje in gebruik had, met een glasplaat er bovenop. In 2017 werd het zwaar beschadigde beeld onder auspiciën van de kunstenaar gerestaureerd. „Een sleutelstuk in Peter Struyckens oeuvre”, aldus verkoper Booij.

