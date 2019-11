Kunstcollectie met waarde van 300 miljoen euro vermist in China

Een verzameling hedendaagse Duitse kunst ter waarde van 300 miljoen euro is in China zoekgeraakt. Dat heeft de Süddeutsche Zeitung dinsdag bericht.

Het gaat om de Map Collection van de 63-jarige Maria Chen-Tu, een in Taiwan geboren ondernemer met een Duits paspoort, die rijk is geworden dankzij een familiebedrijf in diepvriesgroente. Sinds de jaren negentig verzamelde Chen-Tu 152 schilderijen van Markus Lüpertz, 87 kunstwerken van Anselm Kiefer en 103 werken van Renate Graf, vooraanstaande Duitse kunstenaars.

Sinds 2016 reist de Map Collection langs musea in China, in een poging de Duitse kunst dichter bij het Chinese volk te brengen. Chen-Tu sloot daarvoor een overeenkomst met Bell Art, een bedrijf van de Chinese zakenman Ma Yae. Dat bedrijf is inmiddels failliet en de kunst is zoek. Al schijnt Ma Yae, volgens de Süddeutsche Zeitung, ook kunstwerken uit de collectie te koop te hebben aangeboden.

Bruikleengever Chen-Tu heeft een rechtszaak tegen Ma Yae aangespannen. Die eist op zijn beurt een schadevergeoding van Chen-Tu. De Chinese zakenman noemt haar ook een „wapenhandelaar”. In 1993 heeft Chen-Tu reserve-onderdelen geleverd aan een Taiwanees bedrijf in mijnenvegers.

Markus Lüpertz heeft zich met de zaak bemoeid. Hij vreest voor het lot van zijn werk in de zoekgeraakte Map Collectie. De Süddeutsche Zeitung sprak ook twee kunstenaars die zeggen dat Ma Yae hen in het verleden heeft gedupeerd. Ze leenden hem kunstwerken voor tentoonstellingen, kregen nooit van hem betaald en de kunstwerken zijn verdwenen.