Kunnen we in het lab de neushoorn redden?

Met nieuwe technieken wordt door wetenschappers geprobeerd van genetisch materiaal van de noordelijke witte neushoorn een nieuw embryo te maken. Dat de mens verantwoordelijk is voor het bijna uitsterven van deze neushoorn is duidelijk, maar is het ook onze verantwoordelijkheid om de neushoorn te redden? En zijn we nog wel op tijd?

